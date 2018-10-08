變造車牌趴趴走被檢舉 民進黨南市文南里長參選人謝伯勳：「我被陷害」

2018年10月08日 16:39 中時 洪榮志

民進黨台南市南區文南里長參選人謝伯勳，涉嫌使用變造車牌的機車長達2個月，警方接獲檢舉後，謝伯勳訊中供稱，車牌並非他變造，懷疑可能是選舉恩怨遭人陷害，但不追究相關責任。全案偵訊後，依變造偽造罪嫌移送台南地檢署偵辦。

國民黨台南市議員謝龍介、蔡淑惠、王家貞與盧崑福8日舉行記者會表示，民進黨籍謝伯勳是立委林俊憲、市議員呂維胤的子弟兵，此次登記參選文南里長，挑戰已經5連霸的現任里長陳清泉。

藍營議員說，文南里是全國治安第1名的里，里內的汽機車都貼有該里的標籤，居民守望相助網非常強，謝伯勳偽造車牌案件就是被里民所檢舉，他的車牌數字原本為「620」，但卻用黑筆塗畫變造為「828」。

民進黨台南市南區文南里長參選人謝伯勳涉嫌使用變造車牌的機車。（翻攝畫面）

警方查出，謝某從今年7月到9月間，騎乘偽造車牌的機車到處跑，已將全案移送檢方。但謝伯勳矢口否認犯行，還辯稱是選舉遭對手陷害，但不願追究。

謝某不追究的態度，藍營議員卻覺得可疑，要求警方將謝某騎乘該車2個月的影像完整蒐證，並全部提供給檢方偵查，以釐清真相，安定民心。

民進黨台南市黨部則回應指出，此案已由檢調處理，如果真有違法事宜，將以黨紀處分，調查期間都屬無罪推定論，靜待司法調查，也籲請高思博團隊不要在調查未明確時，即以過去慣用的抹黑手法，隨意指控。

(中時 )