桃園》觀塘環評案過關 網友揭當年鄭文燦怎說

環保署環評大會8日再度審查「中油觀塘第 三天然氣接收站環境影響差異分析案」，環保署長李應元（後左）主持會議。（劉宗龍攝）

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中時電子報
桃園在地聯盟、搶救大潭藻礁行動聯盟曾於2017年4月15日號召民眾，在台北舉辦「415上凱道小英救藻礁」活動，向總統府請願，表達保育大潭藻礁的心聲，盼阻止中油興建第三天然氣接收站；民眾現場展演行動劇、遊行至凱道，向總統蔡英文請願。（圖／本報系資料照片，郭吉銓攝）

行政院環境保護署環評大會今天審查攸關中油第三天然氣接收站是否建置的觀塘環境影響評估案，會議約於下午2時10分開始，討論一小時後表決，決議通過環評。

根據表決結果，環評委員10人出席，扣除會議主席，7票通過，但有2票無效票（空白票）。

根據中央社報導，2014年中油評估3個選址方案，包括觀塘工業區、台中接收站及台北港，最後選定觀塘工業區建立天然氣接收站。2016年11月中油通過以22.8億元併購東鼎，取得土地與開發權益後，送交環境現況差異分析等相關資料給環保署審查。

但因觀塘工業區鄰近大潭藻礁生態保護區，中油的開發案引發環保團體抗議破壞生態。2017年6月學者更發現當地有第一級保育類珊瑚「柴山多杯孔珊瑚」，引發環保團體要求立刻撤銷或廢止當地歷年環評結論。

網友翻出桃園縣長鄭文燦2014年8月14日臉書曾表示：

「藻礁保護的進一步思考。

藻礁要超過千年才能形成，生態系豐富，這是桃園珍貴的自然文化資產，破壞了就難以復原。農業局長、縣長都只是敷衍民意，放任不當破壞。藻礁，見證了政商的粗暴。

藻礁、濕地、沙灘、水鳥棲息地等，都是珍貴的海岸及地景資產。我當市長，將推出「桃園海岸生態保護白皮書」，限制開發行為、防止海洋污染，保護敏感的自然生態。

現在的執政者的思考格局還是經濟掛帥、水泥城市。藻礁的價值，在吳志揚眼中只是一個如何處理輿論的議題，不是他重要的施政方向。

我知道，這也是我和他的差異所在。」

PTT鄉民也笑稱，「當初力挺DPP的環團爽不爽？」

(中時電子報)

文章來源：PTT

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