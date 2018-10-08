上班族紓壓有新招！吃「蟹」對抗老闆碎碎念

2018年10月08日 16:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

薪水不漲，物價狂漲！下班後還要接到老闆的Line！上班族怎紓壓？有網友發揮創意，推出30秒影片，教人如何靠著吃蟹、對抗老闆，成功製造上班族共鳴、引發熱烈迴響。 「老闆…不要再吵了！我現在只想大口吃萬里蟹！」

影片以網路虛擬人物作為主角，描述上班族，面對主管接二連三、一再下達新工作指令，表面上看似態度恭敬、不斷鞠躬哈腰接下挑戰，內心卻是不斷出現「小劇場」：化身為砲手、發動螃蟹攻擊，壓制主管一連串的「碎碎念」；自己則是坐在一旁大啖美味的萬里蟹。「聽老闆蟹蟹念、不如大口吃蟹」，影片在網路社群「OL365」上線後立刻成為上班族關注焦點。

此外，教上班族如何利用「萬里蟹」搭配午餐，變成超豪奢新吃法，近期也在OL365臉書社群掀起風潮。「立馬想到上一篇發文...是吃老闆"蟹"恨嗎？」、「便當搭配螃蟹的畫面一點都不違和欸。」網友紛紛認為，不管是取出萬里蟹蟹肉搭配吐司直接吃、還是豪邁擺了整隻萬里蟹，配上雞腿便當或者便利超商的義大利麵…等等，讓原本平淡無奇的各類午餐，因為萬里蟹的強烈加分，華麗變身成了道道美味佳餚。

萬里蟹紀錄片話題在網路上發燒，連帶「蟹老闆來辦桌系列活動」，10月也正式進入高潮！許多人觀看萬里蟹記錄片參加抽獎，週週送兩位民眾價值上萬元頭獎「豪華鱻蟹宴」。此活動將持續到11月2日。由於鱻蟹宴將於10月20日舉辦，未能於線上抽到免費鱻蟹宴品嚐名額的民眾，更要把握今日鱻蟹宴與鱻美澎湃桌線上報名的最後一天。

(中時電子報)

民眾前往野柳漁港假日活蟹市集品嚐萬里蟹。（新北市漁業處提供）