憲哥、KID連莊「益智及實境節目主持人獎」《飢餓遊戲》三帥喊話總一天拿金鐘

2018年10月08日 16:52 時報周刊 張毓琪

中視在第53屆金鐘獎順利拿下兩座大獎，資深導播劉應鐘以 《希望之星》拿下「非戲劇類節目導播獎」，吳宗憲、KID (林柏昇)則以《綜藝玩很大》再度連莊「益智及實境節目主持人獎」。

吳宗憲完全沒有料到會得獎上台，開心大喊：「我們連莊了！」他認為能做節目是種福分，替大家服務真的很開心，憲哥在台上也虧夥伴KID：「我真的要謝謝KID，今年是因為KID才得獎，他愛情失意，事業得意。」KID也在上台致詞時，特別提到還好今年有得獎，明年如果沒得獎，那就是新入主的主持人小鬼黃鴻升的問題了，引起台下哄堂大笑。

吳宗憲認為《綜藝玩很大》得獎實至名歸，製作單位為求節目豐富性，經常企劃到國外錄影，卻也同時提高了各種未知數，就像先前到帛琉錄影，因18箱道具被海關扣留，節目關卡差點開天窗，當時他正好過生日，還以為製作單位故意安排生日驚喜。

非戲劇類節目導播獎由《希望之星》劉應鐘拿下獎項，他表示在中國電視公司已經服務47年「第一次上台領獎」，也藉機感嘆台灣的軟實力不比別人差，並提到現在電視圈真正缺乏的是資金，表示「Content is King, Money is Queen」，他也現場喊話：「請多多給我們實質的鼓勵，不要只有獎勵，給我們工作人員能夠有更多揮灑空間。」同時劉應鐘導播也提到因電視圈的經費不足，使得重播已經浮濫到一種地步，只有自製節目才能夠讓這個環境重新站起來。

連續兩年都入圍金鐘獎的《飢餓遊戲》，接受媒體採訪時，王仁甫幽默的說：「入圍就是墾丁(肯定)，所以我們明天就要出發去墾丁！」非常符合飢餓實境精神。孫協志有點惋惜的說：「對我們來講還是有點可惜，心裡難免還是有點失落，但我們主要目標還是要把收視率做高為原則。」

三人皆表示，兩年都有入圍金鐘獎，已經是非常開心的事情，相信持續做下去，終有一天會得獎！並坦言外景節目非常辛苦，不可控的因素非常多，而每周日晚上能帶給大家歡樂才是最重要的。收視率持續攀升的《飢餓遊戲》，主持人與製作單位仍一直在發想新單元及遊戲關卡，遊戲的豐富度也不斷增加，許孟哲也提到《飢餓遊戲》最不同的地方，除了遊戲闖關還結合了各地的美食，是最有特色之處。

(時報周刊)