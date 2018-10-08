何時世界盃奪牌？專家：再50年 陸派小鮮肉拚腳上外交

2018年10月08日 16:59 中時電子報 吳映璠

繼石油、黃豆、港口等貿易勢力之後，中國大陸軟實力也伸進巴西足球文化裡，美國全國公共廣播電台（NPR）報導指出，大陸職業球隊除了買下巴西球隊、讓年輕球員赴巴西特別培訓，近年也重金禮聘知名球星到大陸踢球，全國上下一條心，希望早日躋身世界強權之列，不過專家認為，大陸要在世界盃奪牌可能要再等50年。

中超山東魯能泰山隊2014年收購巴西體育俱樂部後，每年都送年輕球員赴巴西特訓。（圖／新華社）

美國全國公共廣播電台7日專題報導指出，中國大陸在巴西的軟實力外交正如火如荼進行中，繼黃豆、石油開採等貿易關係更上層樓後，足球外交也漸上軌道。報導指出中國足球協會超級聯賽職業隊山東魯能泰山隊2014年買下巴西體育俱樂部（Desportivo Brasil），四年來陸續送大陸年輕球員赴巴西進行為期十個月訓練，課程包括球技練習、與巴西球員進行友誼賽，另外球員也須學習葡萄牙語。

巴西籍的山東魯能U16隊教練加貝斯（Leonardo Galbes，音譯）表示，這些留學經驗對年輕球員來說尤其珍貴，儘管職業足球生涯相當殘酷，但他相信至少三分之一的球員有機會能成大器。

讓中國足球成為世界強權不只是大陸國家主席習近平的願望，更可說是中國大陸上下一心的國族大夢，2002年中國國家足球隊一鳴驚人，隊史上第一次、也是至今唯一一次踢進世界盃足球賽，儘管最終以零勝、零進球敗興而歸，但也讓足球夢就此扎根。

巴西國腳、巴薩隆納球星保利尼奧（Paulinho）現借調至中超廣州恆大淘寶。（圖／新華社）

2015年北京當局出台政策，大興足球學校、掃除貪腐官僚，更不惜重金禮聘國際球星來大陸踢球，包括巴西國腳奧斯卡（Oscar）、保利尼奧（Paulinho）現分別效力於上海上港、廣州恆大淘寶，此前他們分別隸屬於超級豪門切爾西、巴薩隆納。

近年來中國大陸與這個南美洲最大國的關係日益緊密，中國大陸不僅是巴西黃豆、石油、鐵礦砂最大出口國，根據美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的研究數據，大陸在巴西的投資總額已從2009年的50億美元（約新台幣1,548億元）成長到2016年的600億美元（約新台幣1.85兆元）。

面對中國大陸的積極投資，中國巴西企業家協會（China-Brazil Business Council）主席內維斯（Luiz Augusto de Castro Neves）指出，現在不管是足球、銀行、科技業等各領域都能看到大陸的影子，「他們非常渴望知道各種知識，不過同時也相當尊重我們的制度。」

儘管如此，大陸在巴西的影響力尚未引起當地人大規模反彈，針對大陸送年輕球員來巴西學踢足球，「巴西利亞郵報」（Correio Braziliense）體育版主編梅雷萊斯自豪地表示當然要來巴西學，「因為我們是最好的。」不過當被問到中國國家足球隊何時能在世界盃上拿下獎牌，梅雷萊斯頓了一下後說：「再50年。」

(中時電子報)