網路也可報！ 鹿港廟口小吃宴16日起開搶

2018年10月08日 17:05 中時 謝瓊雲

鹿港鎮長黃振彥（左起）、夫人楊妙月一起披上披風變裝成萬聖節巫師，在宣傳記者會上為活動上菜。（謝瓊雲翻攝）

今年廟口小吃宴，每桌維持3千元，總計有29道料理菜色，十分澎派。（謝瓊雲翻攝）

一年一度鹿港廟口小吃宴，下周二（16日）一早開搶！今年小吃宴訂於27、28兩天在鹿港文小五預定地登場，且公所決定再加碼、席開450桌，每天225桌，除了以往至公所現場和傳真報名，更首度開放網路報名（https://goo.gl/kDgt6Q），每桌3000元、每人限報1桌，大大方便外縣市民眾搶購。

8日宣傳記者會上，鹿港鎮長黃振彥與夫人楊妙月都披上披風，變身成巫師裝扮，揮舞斧頭、三叉戟，宣布上菜！從前菜、主菜，到甜點與伴手禮共計29道，與往年一樣澎派！

黃振彥表示，今年小吃宴由鹿港阿南師民俗小吃協助整合，主打芋金香蚵捲，以越式春捲皮包裹芋頭、蚵仔，再下鍋油炸，酥脆外皮包裹濃香的芋頭和海味鮮蚵，口味絕配。俗稱赤嘴的鹿港黃金貝也是一大特色。

他說，感謝光華亭、玉珍齋、鄭玉珍等百年老店，已有80幾年歷史的三和珍，每年都力挺冬遊季、提供招牌美食；今年小吃宴登場時間逼近萬聖節，因此現場布置以搞怪古趣為主，並有大葉大學人資工關係學生協助活動進行，搭配節目表演和有獎徵答，保證讓參加民眾滿載而歸。

今年小吃宴菜色包括：茶飲、拼盤〈黃金貝、百頁翠玉、烏魚子、九層塔香腸〉、芋金香蚵捲、鴨肉米糕、小丸仔湯、無粉蚵仔煎、芋丸、麵線糊、特製小肉包、蝦猴酥、烤大捲、魷魚羹。甜點有麻糬、鳳眼糕、蒸蛋糕、五行湯圓、千層餅乾黑旋風、圓滿糖葫蘆等。伴手禮則有米荖、口酥餅、麵茶、牛舌餅、迷你蒜香餅、梅子凍、米粉等。

鹿港鎮公所指出，今年增加人氣美食選拔活動，將選出「最佳人氣」、「經典不敗」、「獨具特色」、「難以忘懷」、「色香俱全」五大獎項，歡迎民眾踴躍參加FB網路票選，投票網友還有機會抽到小禮物，票選結果將在27日活動現場公布得獎名單。

今年報名方式分為現場、網路與傳真報名三種，每人限定報名1桌，每桌10人份3千元，10月16日上午8時30分準時開賣，共有現場報名100桌、傳真報名250桌、網路報名100桌，傳真電話：04-7761187、04-7760417、04-7760307、04-7766900、04-7761341、04-7747298 ; 網路報名網址: https://goo.gl/kDgt6Q。

(中時 )