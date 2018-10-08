我的生活不是你的A片 女星遭拍性愛片案確定直上總統府！

2018年10月08日 16:53 中時電子報 吳品瑤

前女團KARA成員具荷拉近來捲入感情糾紛，先是爆出和髮型師男友崔某互毆家暴事件，後又遭韓媒爆料該男欲威脅流出她的性愛影音，放話毀了女方的演藝路，雖消息傳出後男方解釋僅是用來做紀念且「是具荷拉說要拍的」，沒有要威脅，然此事仍激怒眾多女性及女權團體，遂發請願活動「重罰與其類似的色情錄影報復罪犯」，聯署人數已突破20萬，照規定南韓青瓦台(總統府)必須受理此案。

具荷拉與男友崔某家暴案件延燒，更扯出對方想拿交往時拍的性愛片威脅她，身為偶像的具荷拉事發後坦承在男友手機裡有這樣的影片，無奈表示對女藝人來說，「有什麼比被性愛片威脅可怕？」，決定堅強反告對方強迫、威脅等罪，而崔某雖事後解釋並無威脅的意思，仍挨轟渣男，加之南韓今年也受「Me Too事件」影響，女權運動遍地開花，因此具荷拉性愛片案爆發後，青瓦台請願網站即出現以「要求嚴懲崔某涉情色報復案」為題的聯署文件，照規定聯屬超過20萬人的話，青瓦台必須受理請願，而至今該案件已達21.6萬。

另外，本月6日女權團體以「不便的勇氣」為主題走上街頭，同時聲援具荷拉，直呼發生這種事情時，很多人會說出女方不夠小心或是為何要跟這種人交往之類的言論，但女權團體認為這樣有失公允且令人憤怒，認為更應該做的是嚴懲性犯罪、非法拍攝及拿性愛片作為報復等行為，有鑑於南韓近來偷拍飯最盛行，因此早於8月時就有相關團體上街抗議，提出「我的生活不是你的A片」標語，如今這標語也在眾人聲援具荷拉時再度被提出，直呼她的遭遇讓人感到心疼，也嘆一對男女一但拍了性愛片，男性就能拿去炫耀，女性則被威脅，且男性犯了相關罪責可以緩刑處理，女性卻是直接入監，痛訴兩性在這方面受到不同準則評判的無奈。

(中時電子報)