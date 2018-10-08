創各縣市之先！桃園要辦體表會 限量1千名開放索票

創各縣市之先，桃園要辦體表會限量1千名，新興高中啦啦舞隊展現動感舞技，搶先為體表會暖場。（蔡依珍攝）

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創各縣市之先，桃園要辦體表會限量1千名，新興高中啦啦舞隊展現動感舞技，搶先為體表會暖場。（蔡依珍攝）

桃園推廣體育運動不遺餘力，今年更創全台各縣市之先，舉辦「2018 All Around You 桃園體育展演會」，以體育運動結合知名主持人及歌手串聯表演，更增加國防體育戰技，成為桃園獨有的體育展演，展現運動的力與美，13日將於15點至18點在陸軍專科學校體育館登場，絕對精采可期。

為了讓桃園市民體會運動樂趣、培養運動習慣，特別舉辦「2018 All Around You 桃園體育展演會」，展現出最具桃園運動代表性的精采表演，藉由舞台燈光、音樂與各單項體育團體及學校社團，甚至結合國防體育的表演創意結合，讓市民感受不同體育領域獨特魅力。

體育局指出，教育部體育署連續4年辦理全國性體育表演會，精彩表演擠爆台北小巨蛋，桃園今年也創全國縣市之先，舉辦地方性體表會，將於10月13日星期六下午3點至6點在陸軍專科學校體育館登場，以體育運動結合知名主持人及歌手串聯表演，再加上國防體育戰技，節目內容絕對是精采可期。

2018桃園體展會幾乎都是由桃園在地學校及團體擔綱演出，包括戰鼓、刺槍術、柔道、跆拳道、空手道、競技啦啦隊、韻律體操、獨輪車、扯鈴及武術等，活動也將結合郭彥均、陳芳語、賴銘偉、袁詠琳及吳卓源等多位歌手及藝人共同演出。

2018桃園體展會僅開放桃園市民免費上網索票，名額有限只有1000席，只要上網搜尋「2018桃園體育展演會」即能進入報名系統（https://signup.lohasnet.tw/signup/3239），8日下午2點開放上網，歡迎踴躍索票。無法到場也不要灰心，10月22日至25日每天晚上8點半至9點，也會在北桃園CH4頻道完整播出，屆時也請大家鎖定。

(中時 )

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