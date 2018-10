創各縣市之先！桃園要辦體表會 限量1千名開放索票

2018年10月08日 17:17 中時 蔡依珍

創各縣市之先,桃園要辦體表會限量1千名,新興高中啦啦舞隊展現動感舞技,搶先為體表會暖場。(蔡依珍攝)

桃園推廣體育運動不遺餘力,今年更創全台各縣市之先,舉辦「2018 All Around You 桃園體育展演會」,以體育運動結合知名主持人及歌手串聯表演,更增加國防體育戰技,成為桃園獨有的體育展演,展現運動的力與美,13日將於15點至18點在陸軍專科學校體育館登場,絕對精采可期。

為了讓桃園市民體會運動樂趣、培養運動習慣,特別舉辦「2018 All Around You 桃園體育展演會」,展現出最具桃園運動代表性的精采表演,藉由舞台燈光、音樂與各單項體育團體及學校社團,甚至結合國防體育的表演創意結合,讓市民感受不同體育領域獨特魅力。

體育局指出,教育部體育署連續4年辦理全國性體育表演會,精彩表演擠爆台北小巨蛋,桃園今年也創全國縣市之先,舉辦地方性體表會,將於10月13日星期六下午3點至6點在陸軍專科學校體育館登場,以體育運動結合知名主持人及歌手串聯表演,再加上國防體育戰技,節目內容絕對是精采可期。

2018桃園體展會幾乎都是由桃園在地學校及團體擔綱演出,包括戰鼓、刺槍術、柔道、跆拳道、空手道、競技啦啦隊、韻律體操、獨輪車、扯鈴及武術等,活動也將結合郭彥均、陳芳語、賴銘偉、袁詠琳及吳卓源等多位歌手及藝人共同演出。

2018桃園體展會僅開放桃園市民免費上網索票,名額有限只有1000席,只要上網搜尋「2018桃園體育展演會」即能進入報名系統(https://signup.lohasnet.tw/signup/3239),8日下午2點開放上網,歡迎踴躍索票。無法到場也不要灰心,10月22日至25日每天晚上8點半至9點,也會在北桃園CH4頻道完整播出,屆時也請大家鎖定。

