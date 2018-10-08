人口流失引論戰 屏縣將推青年移居政策

屏東市人口跌破20萬人，屏東縣議員李世斌盼縣府能拿出解方。（林和生攝）

友善列印
中時
林和生
少子化及人口外流讓屏東縣正面臨人口保衛戰。（林和生攝）

屏東縣近來人口流失嚴重，首善之區屏東市更跌破20萬人大關，近來議會質詢，藍綠議員要求縣府能盡速拿出解方，屏東縣長潘孟安坦言，受到六都磁吸效應影響，屏縣面臨人口保衛戰，目前正研擬移居政策，盼從購屋、租屋及創業等利率補貼，可望吸引北漂青年返鄉。

屏東縣議員李世斌8日質詢時先讚揚屏縣府近來幼兒及老年政策執行成效頗佳，不僅社區關懷據點全台普及率最高，全縣8家立案私立托嬰中心全數加入準公共化的服務行列，而居家托育人員也高達8成完成簽約，成為準公共化托育服務一員。

但他話鋒一轉，認為好的長幼政策只能治標，隨即搬出數據指出，屏東市人口已從先前20萬餘人，跌破至19萬9820人，最新公布的勞保投保薪資平均來到2萬8074元，不僅是全台最低，更是地方留不住年輕人的關鍵，縣府應該想辦法因應，「何時來做都不會太晚」。

潘孟安坦言，新生兒偏低是全國問題，加上六都成立後對周邊城市帶來的磁吸效應，做好基本工固然重要，但如何讓北漂青年返鄉逐夢才是關鍵。

現正積極擬定「青年移居政策」，藉由租屋、購屋及創業的利率誘因，努力向年輕人招手，潘孟安強調，已在與銀行洽談利率優惠，一旦談妥並確定政策方向後，會立即公布細節。

(中時 )

創各縣市之先！桃園要辦體表會 … 史上最黑暗一天！觀塘案過關 環…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。