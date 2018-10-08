2018年10月08日 16:58 中時 張理國

環保署副署長詹順貴請辭，行政院在一整天的了解後，發言人Kolas Yotaka下午表示，行政院長賴清德勉予同意請辭。

Kolas說，經濟發展及環境保護應該平衡發展是社會的共識，行政院推動各項建設也是秉持這樣的原則，觀塘天然氣第三接收站，雖然肩負能源轉型的重要任務，對穩定供電，減少空汙，落實非核家園目標有其必要性，但行政院在推動的過程中，仍然沒有偏離發展經濟同時亦兼顧環保的原則。

Kolas表示，因此，賴院長曾在多次的會議上，要求中油公司必須尊重環評會議的結論，並就環評委員所提出之意見做好調查，確實加以調整，在8月17日接受媒體專訪時亦對中油公司做同樣的期許，並非針對環評委員會。而觀塘天然氣第三接收站計畫在政務委員張景森的督導下，方案已經調整（取消大面積的填海造陸，改以離岸碼頭停靠天然氣船，以棧橋連接碼頭，並將儲氣槽的位置更動），針對藻礁採取迴避措施，並且縮小開發面積由232公頃減至23公頃，努力將對環境影響降到最低便是明證，這樣的修正方案也經過環保署、農委會等相關部會共同討論，獲致共識，才再度提送環評委員會。

Kolas說，行政院肯定詹順貴副署長兩年多來在工作崗位上的表現，協助李應元署長及署裡的同仁共同努力，也獲致有別於以往的成就。行政院體諒他在深澳電廠老案新辦的環差審查會中，基於開發單位依法提出環差，比原方案縮小開發規模，降低對環境的衝擊，提高空污框架，依法行使職權而投下關鍵一票，卻遭致社運團體的批評。為避免詹副署長再度面對同樣的壓力，勉予同意他的請辭。

(中時 )