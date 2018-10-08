TVBS闢創新八點檔雙戰線！《女兵》＋《初戀》播出90分鐘

2018年10月08日 17:08 中時 林淑娟

謝祖武、涂善妮、潘慧如、大元、劉書宏。（TVBS）

謝祖武、涂善妮、潘慧如。（TVBS）

大元、劉書宏。（TVBS）

《女兵日記》小嫻、陳謙文力挺站台。（TVBS）

謝祖武、涂善妮、潘慧如等人主演的TVBS秋季強檔《初戀的情人》8日舉行首映會，TVBS董事長張孝威、副董事長陳剛信趁勢宣布TVBS八點檔將開啟全新戰線，10月17日起《女兵日記》將每天播到8點45分，《初戀的情人》接著播出到9點30分。對於全新的時段戰略安排，T台表示，這是為了讓觀眾有不同的選擇。

《女兵日記》已播出65集，T台表示，目前計劃播出80至100集左右，暫時沒有播出百集以上的計劃，但不排除之後會繼續拍續集。而17日加入8點黃金陣線的《初戀的情人》則預計播出40集。

首映會由謝祖武、涂善妮、潘慧如帶領其他演員發放百束玫瑰花，引領眾人一起感受「初戀」般的浪漫氛圍。《女兵日記》演員小嫻、陳謙文特地穿著軍裝到場力挺，在聖火儀式下，預祝《初戀的情人》開播後收視長紅。

《初戀的情人》開拍兩個多月，謝祖武感嘆因為拍戲時間太長，每天回家太太、小孩都睡了，「眼神逐漸陌生，還好有叫爸爸」。他劇中和初戀情人潘慧如有不少回憶戲，50歲的他對於要演出25歲的年輕模樣，坦言根本無法說服自己、過不去，「我還是有廉恥羞恥心的！」不過常被誇凍齡的他也坦言現在身材的公斤數跟25歲時確實差不多，只是現在是明顯的「大叔」了。

演員群也被問到初戀相關話題，潘慧如說，她的初戀發生在國中，對象是大她兩歲的全校風雲人物、籃球隊隊長，但她以過來人身份奉勸小朋友們不要跟風雲人物交往，「因為很多女生喜歡他，雖然過程是開心的，但壓力很大。例如他練球時，我在旁邊看，就會接收到很多不友善的眼神。不過他會保護我！」對方的第一次告白，是兩人一起搭計程車去看電影，她看著車窗外時，對方敲敲她的肩，她一轉身，他就親上來。

劉書宏坦言欠當年的初戀一個道歉，那是他讀國中時，因為年輕不懂事 ，覺得好像有點喜歡就在一起，還給出天長地久的承諾，結果國三升高中時要分開，卻沒跟對方講清楚是否要繼續在一起，「聽說她蠻難過的，有哭。之後每一年同學會都希望可以碰到她好好講句對不起，但她都沒來，聽說她只要發現我會出席，她就不會來」。

大元透露初戀在國三，但交往兩周就分手，當時只是純純的愛，而且因為第一次談戀愛不懂事，怕被對方甩，就自己先提分手，後來後悔了，覺得自己很笨，前陣子還去臉書搜尋初戀情人的名字，因為對方名字很特別很容易找到，發現他都沒變，還是做著一樣的陣頭的工作，但也只是看看他近況而已，沒打算再聯絡。

(中時 )