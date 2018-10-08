二度因肺炎出不了外景 胡瓜呼籲長者接種「流感＋肺炎鏈球菌疫苗」讓人生肺更好

2018年10月08日 17:06 時報周刊 張毓琪

剛以《綜藝大集合》榮獲金鐘獎「綜藝節目主持人獎」的胡瓜，在演藝圈打滾30多年，手邊的節目從未停過，一周平均需要進攝影棚三到四天，工作時數長、飲食不正常，好幾次累出病來，嚇壞家人及劇組夥伴，但他不輕言收山，「其實最捨不得的就是觀眾，我陪伴觀眾成長，觀眾也陪伴我成長，就像家人一樣，希望能夠繼續服務觀眾。」

雖然因工作繁忙失去許多與家人共聚的時光，但聊起最熱衷的演藝事業，胡瓜細數著手邊節目特各有各的好，「《綜藝大集合》做了這麼多年，早就有感情了，《歡樂智多星》讓我吸收知識，《醫師好辣》教我認識更多疾病常識，也開始重視起自己的身體狀況。」

胡瓜表示最早有了重視身體狀況的念頭，是源自於自己兩次感染肺炎的經歷。第一次是在他6、7年前到廈門錄影的時候，那時侯胡瓜接下廈門衛視《海西遊記》新節目，準備前往廈門開錄，沒想到前一天他卻突然發高燒、冷汗直流，幾乎喘不過氣來，「我咳到出血，感覺肺都要被我咳出來！」因高燒不退，他最後住進當地的長庚醫院，打退燒針治療，工作也只好全面取消，提前回台休養。第二次則是2017年與親朋好友至泰國旅遊時著涼引起肺炎，半夜高燒、咳個不停，只能提早回來台北就醫。

「從那之後我開始覺得肺好重要，真的好重要，沒有辦法呼吸、一直咳，不談怎麼主持，我連話都沒辦法講了。」為了維持肺部健康，胡瓜戒掉多年的抽菸習慣，即便工作再忙也一定會撥出至少三天的時間運動。透過節目中醫師的分享，胡瓜也重新認識了肺炎，了解到肺炎是流感最常見的併發症好發族群以長者為主，預防肺炎最好的方式則是接種流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗保護。

胡瓜成為肺炎衛教大使後，親自至診間諮詢醫師，已完成肺炎鏈球菌疫苗的接種，接下來也會接種流感疫苗，建立雙重保護好安心，「未來我希望能夠有更好的身體，帶給觀眾更多的歡樂，也祝福大家人生肺更好，擁有更好的人生品質。」他很高興有幸擔任肺炎衛教大使，將自己的親身經歷分享出去，讓更多人知道肺炎的可怕。

胡瓜也分享自己在繁忙錄影中保持身體健康的五撇步給大家，呼籲民眾有更好的肺才能呼吸更好的人生，流感季將至，應積極預防流感重症及肺炎鏈球菌肺炎：1.戒菸 2.出入公共場合配戴口罩 3.每周至少運動三天以維持心肺功能 4.勤洗手 5.每年流感季時務必接種流感疫苗、終身接種一劑肺炎鏈球菌疫苗。

(時報周刊)