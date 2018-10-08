多喝水解百毒？精神科醫師：安眠藥不行

2018年10月08日 17:19 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

多喝水解百毒？精神醫師：至少安眠藥不是這樣就能解掉的。(圖／shutterstock)

77歲的李媽媽，興高采烈跟朋友約好到歐洲旅遊，女兒擔心媽媽長途飛行，在飛機上會睡不好，旅途也會因時差而睡不著。不料媽媽告訴她，「不用擔心啦，王阿姨說她會帶著安眠藥，如果睡不著或睡不好，她會一次給我半顆，她說這種藥很好睡，也不會睡太久，差不多三四個小時就可以醒過來。」

睡不好或睡不著就吃安眠藥，這樣的想法很危險，服用安眠藥本該是治療失眠症的一環，卻被許多人當成想好好睡一覺的「妙方」，尤其高齡族群。衛生福利部食品藥物管理署曾發布調查發現，103年國人服用約3億3仟9佰萬粒安眠藥，使用量中約佔4成比例為佐沛眠（Zolpidem）居首位，最高用藥族群為80歲以上女性、其次為60-79歲女性，銀髮族的睡眠問題亟需關心！

熟齡族服用安眠藥前 應先找出睡不好的根本原因

比起年輕人，銀髮族服用安眠藥的比例偏高，長輩們常說「年紀大了睡得少」，顯示很多老人家的睡眠品質不理想。睡眠專科醫師江秉穎說，「不少慢性病，像是高血壓、心血管疾病及糖尿病，追根究柢有時是因睡眠不好，引起一連串症狀，這些不舒服又會讓睡眠品質不佳，變成惡性循環。」

「睡眠問題若未認真找出原因，只是一直針對症狀吃藥，不會改善。」江醫師說，靠安眠藥治失眠，有點像是「乾脆把你敲昏讓你睡著」，但是問題並沒有解決，變成長期依賴安眠藥。除了身體因素，失眠也常是精神疾病的症狀之一，憂鬱症和失智症都在其列，必須檢視日常生活狀況，找出睡眠障礙的根本原因，安眠藥物「治標不治本」，沒有任何醫學研究支持長期使用。

此外，研究顯示，長輩的大腦神經系統也可能隨著自然老化變弱，容易被安眠藥過度鎮定。醫師提醒，這種情形下，用藥者半夜起床上廁所時，如果尚未完全清醒，就很容易在床邊或是廁所裡跌倒，萬一跌成骨折導致行動不便，不少老人家的身體狀況往往就因為一摔而急轉直下，不可忽視潛在高危險因素。

睡不好就再加一顆 反正多喝水就能「流出去了」?

精神科醫師賴奕菁說，安眠藥服用後，經由腸胃吸收，進入血液，在腦部發揮作用，同時藥物也會隨血液流經肝臟，肝臟細胞攫取藥物分子後，以酵素將藥物氧化，再接上尿甘酸，形成較易被身體排出的代謝物。肝臟處理後的代謝物，再隨著血流到達腎臟，濾出到尿液裡排出。

但是銀髮族身體漸趨老化，肝腎功能較差，代謝藥物和排出代謝物的速率都會下降，使得藥物濃度上升、停留在體內的時間更久，「安眠藥的代謝器官是肝臟，猛灌水對肝臟代謝安眠藥沒有幫助，多餘的水分，是腎臟得多工作把水排出去。」

安眠藥是管制藥品 不是不能吃 重點是不能濫用

因癌症、開刀、疾病緩和而使用的止痛藥或失眠、鎮靜所使用的安眠藥等，有些藥品是屬於合法的管制藥品，雖具有成癮性，但主要是為了改善病患的生活品質，在適量的劑量管制及正確的臨床用藥指引下使用，並不會危害用藥者健康及產生危險。

不過，藥品能治病但也有副作用，如果控制不當，就容易產生身體耐受性，讓使用者需要更大劑量才能達到藥效，隨著使用劑量的增加，極易因「濫用」而造成「依賴」，不但影響日常生活，更可能危害社會。下列安全用藥資訊，不應忽略：

．先經過醫師詳細的臨床評估，並遵照醫師和藥師的專業指示服藥。

．使用安眠藥最好不要超過14天。

．使用不可超過建議劑量，亦不能同時服用多種安眠藥。

． 改善可能影響睡眠之行為及環境因素。

．避免喝酒，以免增強藥物的作用。

．服完藥，立刻到床上準備入睡，避免其他活動。

． 服用安眠藥後，不可開車或從事危險的機械操作。

．停藥需經醫師評估，否則容易產生反彈性失眠。

失眠原因很多，除了心、肺、腦部、內分泌、消化道、各種疼痛等生理問題外，精神症狀、生活壓力甚至正在服用的各種藥物、睡眠習慣等，都有可能影響，需要詳細而完整的診療評估。

江秉穎醫師說，民眾頭痛醫頭，腳痛醫腳，影響睡眠的原因反而遭到忽略，才是安眠藥恐趨濫用的最主要原因。建議民眾開始使用安眠藥前，不妨諮詢睡眠專科醫師的建議，找出癥結點，「安眠藥只能治標，」回頭檢視失眠元兇，才是根本之道。

(中時電子報)