國小打造雨水撲滿 澆灌消防全靠它

2018年10月08日 17:18 中時 潘建志

台灣南部旱澇分明，屏東縣育英國小在校內打造4座雨水貯留池，「水撲滿」可貯存16.8公噸雨水，供做校園澆灌花草、消防、清洗資源回收物用，貯水池也設計古早手動泵浦來抽水，小朋友都很喜歡動手汲水，寓教於樂學習節水惜福觀念。

台灣每年降雨量約2500毫米，是世界平均值2.6倍，不過因地形關係很難留住水。南部地區因降雨季節分布不均，約有9成雨水集中在6個月，旱澇分明，加上極端氣候日益嚴重，如何有效利用水資源成為重要課題。

校長林美鐘說，學校校舍老舊排水系統不好，每次下大雨屋內就會漏水甚至出現樓梯水瀑布，學校正在思索如何解決，剛好收到水利署南區水資源局公文，前瞻計畫正在推廣雨水貯留系統，便申請計畫。

南水局原本希望將貯水池設在屋頂，雨水也能沖廁所，不過考量建築物老舊，承受度問題加上改水管工程浩大，決定設置在地底。3座貯水池加上1座消防池可貯存16.8公噸雨水，林美鐘說，總經費共90多萬元，貯留的雨水約可使用2個月。

學校8日舉辦推廣觀摩會，各學校及社區均到場觀摩學習，屏東縣目前有4個學校設置或正在申請中。南水局長連上堯表示，貯留雨水可減少自來水使用量，鼓勵國人多多設置，學校設置也能讓孩子在生活中學到資源永續觀念。

(中時 )