大稻埕不只有城隍廟！「本草派對」邀你聽音樂、品微醺

2018年10月08日 17:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

秋風吹拂，正是出遊好時機！11初的週末來大稻埕走走吧！「本草派對」正式舉辦，除了多款與傳統店家合作的本草特調飲品，更有特製輕食和有趣的手作體驗，晚場還有DJ Non-Stop駐場，大稻埕最嗨最有特色的派對即將展開！

大稻埕有名的中藥變出新花樣！（主辦單位提供）

想到大稻埕，你會想到什麼？讓小林幸子找到老公的「霞海城隍廟」、七夕煙火節、年貨大街，還是文創店、咖啡館？在台灣許多老街當中，迪化街有個特色，他是一條「活」的老街，走在亭仔腳（騎樓），就算閉上眼睛，你也不會懷疑這是迪化街，因為空氣中飄散著漢藥與南北貨的氣味。因為漢藥店、南北貨商行的存在，保留了傳統的產業、傳統的生活方式與文化。

透過本草特調、fingerfood、加上音樂與意想不到的本草體驗。（主辦單位提供）

當傳統老街遇上文創會擦出什麼樣的火花呢？2017年發現故事與迪化商圈發展促進會舉辦了一場100人的本草派對。透過本草特調、fingerfood、加上音樂與意想不到的本草體驗，讓漢藥、南北貨用更簡單、有創意的方式與大家相遇。

今年的本草派對更升級了！活動分為午場和晚場;午場著重手作的深度體驗（本草香包、調酒、塔香）晚場強調本草氛圍的派對享受，不分午晚場皆提供團隊與在地業者合作的限定調飲（種類含有酒精及無酒精）無限暢飲及充滿在地漢方特色的歐風小點，邀請大家11/3、11/4來本草派對，喚醒專屬自己的本草靈魂。

本草派對除有好喝的，也有歐風小點、DIY！。（主辦單位提供）

本草派對亮點一籮筐！美食、飲品固然是重點，五款限定飲品及八款特色小點，大稻埕9家合計超過500年資歷的傳統店家，與專業調酒團隊Bistro121及創意料理團隊合作打造口感和特色兼具的飲品及餐點！

特製人蔘酒邀你品微醺！果汁誘出人蔘的甜，個人專屬調酒味道就是不一樣！來到晚場派對，置身其中，彷彿蒞臨清新的夜間草本樂園，除了感受調酒的微醺，還能隨著音樂律動，放鬆一整天的壓力與疲倦感。

此外，本草派對場的互動內容除了有深度體驗在地漢藥店日常的本草小導覽外，亦可製作隨身攜帶的小香氛。有吃、有玩、學知識、品文創，傳統老街也能玩出新花樣，今秋讓我們暢飲、聽音樂，聊個痛快！

《本草派對》

時間：1月3日(六)+11月4(日) 午場14:00-17:00 晚場18:00-21:00

地點：台北市迪化街永樂廣場

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(中時電子報)