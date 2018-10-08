主動出擊！市議員陳清龍自印3600套花博明信片邀友作客

2018年10月08日 17:29 中時 陳世宗

2018台中世界花博將於11月3日起至明年4月，於豐原、后里、外埔等區熱鬧登場！市議員陳清龍8日說，他自費印製一套16張共3600套的花博明信片，送給豐原區民寄給他們親朋好友，以「娶媳婦、嫁女兒」的歡喜心，邀請花博期間前來台中作客，一起聆聽花開的聲音！

市長林佳龍肯定的說，如果每位議員都像陳清龍這麼用心在行銷，花博一定會辦的很成功。

陳清龍指出，他邀請在地藝術家手繪，畫出對豐原、后里的願景及花博展區，包括后里馬場、花樑鋼橋、軟埤溪、葫蘆墩圳、林務局舊宿舍活化、舊頂街派出所等；邀請朋友到台中來看花博，用寄送明信片的方式為花博行銷。

陳清龍說，申請花博卡的人隨著花博接近逐漸成長，為使卡片發揮更大效用，建議花博期間有1個月可讓市民憑卡免費暢遊后里及外埔園區，增加市民參與感；花博結束後，花博卡是否轉為市民卡延續使用，還是就此夭折？

林佳龍表示，市府與AIPH簽約時，已明訂花博為售票性質博覽會，好不容易向AIPH爭取到讓市民使用花博卡1次入園優惠，對於議員的提議將納入研議，但也將評估是否違反契約情形。

陳清龍爭取串連i-Bike跟公車在豐原建立完整路網，並建議增闢南豐原端往市議會的公車新路線。交通局長王義川說，將以豐原作為台中綠色交通示範區的起點，承諾串聯公車與i-bike點位等，藉此可分擔152公車的輸運量。

(中時 )