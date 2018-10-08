影》反恐演習？布偶熊在美軍基地前跳舞被捕

2018年10月08日 17:14 中時電子報 江飛宇

幾天前，美國德州謝巴德空軍基地(Sheppard AFB)在深夜時發生一件奇特的事件，一隻真人大小的泰迪熊在基地大門安全崗哨外跳舞，當警衛前來盤查時，泰迪熊開始逃跑，邊跑還邊掉棉絨，最終被警衛撲倒。這段影片全程被拍攝了下來，很快就在網路上熱播。

星條旗報(Star and Stripes)報導，深夜時分，一隻等身大的泰迪熊逐漸接近基地崗哨，因為它的背部有個很大的破口，裡頭的綿絨一直在掉，他越過大門，並在守衛亭前停下腳步，開始跳舞嘲諷警衛。

接著警衛追了出來，並用無線電呼叫支援，大喊著「大門出現入侵者!」，開始追捕開始逃逸的大熊，然後在人行道上將他撲倒，整個過程都拍下來，而且攝影者不只一人，因為有切換畫面到另一個角度。

影片在臉書上發表，到上週五，已有40萬人次的觀看。

謝巴德基地方面表示，這個事件其實是一場安全演習。美國空軍第82訓練聯隊發言人喬治．伍德沃德(George Woodward)說：「我也和大多數人一樣，看到影片也是大笑不已。不過，這真的是一起安全演習。」

伍德沃德解釋，基地的安全防衛隨時都要注意，不管是白天還是晚上，來滋擾的是何種對象，安全人員必須隨時有足夠的防衛意識，並能夠即時應對，在瞬間做出使用何種武力的生死決定，雖然攻擊者穿著巨型玩偶熊，並且在大門附近挑釁的可能性很小，但是伍德沃德強調，該演習是期望安全人員，千萬不要被入侵者的外觀給迷惑了自己的本份。

這場難得一見的「玩偶熊被追捕」已經成了特別的形象，已經有人開始在網上銷售「謝巴德熊」(Sheppard Bear )的紀念品，包括T恤和馬克杯。

(中時電子報)