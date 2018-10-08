花蓮》客家文化生活圈首期完工 立委徐榛蔚勉發揚客家核心價值

2018年10月08日 17:13 中時 范振和

立法委員徐榛蔚8日南下富里鄉竹田村義民亭，出席「花蓮縣南區客家文化生活圈『繞境祈福‧詩路行腳發現客庄廟會新氣象』第一期工程完工暨導覽系統啟用典禮」，她感謝縣府向中央爭取專案經費奏功，同時感謝客家大老與鄉親用心傳承客家文化。

為整合花蓮南區客家生活圈的觀光資源，縣府以知名客家詩人葉日松為對象，向客委會爭取1700萬元補助設立「花蓮縣南區客家文化生活圈」，第一期工程在富里營造首條以單一客家詩人為主題的詩路，包括美化東竹國小兒童文學公園，以及義民亭等處牆壁環境，並設置葉日松詩作解說牌，營造充滿文學氛圍的詩路。

徐榛蔚引用客家詩人葉日松《背帶》詩句：「我用祖父背我的背帶背我的孫子」，她很肯定客家鄉親對篳路藍縷開墾先人心存感恩，以及對文化、血脈代代相傳的深意，客家人愛鄉愛土的情懷，令人感佩。

為深化客家文化，擴大栽培客語人才，徐榛蔚強調，她一定會協助完備各項客家軟、硬體設施；並自點、線、面循序漸進，促進客家產業與信仰發展，發揚客家核心價值。

今天與會人士包括，客家委員會副主委范佐銘、客家文學家葉日松、客家事務處代理處長彭子南、花蓮縣客屬會秘書長楊豐碩、富里鄉長黃玲蘭、縣議員張智冠、富里鄉客屬會理事長劉貴春、義民亭主委蘇榮炳等多人與會，盛讚客家文化生活圈可以為地方創造少見的客家特色。

(中時 )