影》追求全球永續成長 美兩學者獲2018諾貝爾經濟獎

2018年10月08日 17:26 中時電子報 吳映璠 、 楊幼蘭 、 何宜玲 、 江飛宇

2018諾貝爾經濟學獎直播

2018年諾貝爾經濟學獎得主揭曉，由2位美國學者分享，一位是耶魯大學環境經濟學教授諾德浩斯（William D. Nordhaus），另一位是紐約大學教授羅莫（Paul M. Romer）。

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諾貝爾評審委員會表示，他們最大的貢獻是設計出能夠解決最基本、也最迫切的問題，那就是全球經濟的永續成長以及世界的福祉。評委會表示，他們不僅創造了分析模式，促進經濟成長，也對抗了氣候變遷，他們把宏觀經濟學擴大到全球規模，以解決世上最大的問題，「他們藉由建構能解釋市場經濟與自然及知識互動的模式，大大拓展了經濟分析的範疇。」委員會指出，儘管他們並未提供確切答案，但兩人的研究結果讓人們邁開大步，對於如何能實現全球經濟永續成長的問題，提供了更接近解答的答案。

諾德浩斯獲得今年諾貝爾經濟學獎。(圖/耶魯大學)

美國學者羅莫獲得今年諾貝爾經濟學獎。(圖/紐約大學)

現年77歲的諾德浩斯，1941年出生於美國新墨西哥州。他畢業於耶魯大學，取得學士和碩士學位，並自1967年開始留在母校任教，他在1973年被聘為終身教授。

諾德浩斯因為致力於研究氣候變遷所導致的損害，並將氣候變遷整合進長期的宏觀經濟分析內而獲得肯定。他是全球研究氣候變化經濟學的頂尖分析師之一，極力主張從排放許可制度，轉向徵收碳排放稅，不過他的經濟學研究範圍其實很廣，包括環境、能源、價格、經濟成長、技術變革、利潤和生產率的增長趨勢等。諾德浩斯從2005年開始發表氣候變遷與總體經濟有關的論文，包括《美國颶風的經濟學》、《排碳能源的社會成本》，最新的論文是今年5月發表的《全球融解？格陵蘭冰原瓦解的經濟影響》。

諾德浩斯表示諾貝爾即將頒獎時，家裡電話響了兩次，他剛開始都沒接，還以為是廣告電話。諾德浩斯現與妻子芭芭拉住在康乃狄克州紐哈芬（New Haven）。

Breaking News: The 2018 Nobel in economic science went to William D. Nordhaus and Paul M. Romer for reshaping the understanding of economic growth https://t.co/EdwRjZx8ad — The New York Times (@nytimes) October 8, 2018

羅莫2009年於TED演講，闡述新經濟特區概念。

羅莫現年63歲，生於1955年，他曾是世界銀行的首席經濟學家。羅莫致力於鑽研經濟學家如何能促進經濟健康成長。羅莫在1977年獲得芝加哥大學物理學學士，並於1983年獲得該校經濟學博士學位。羅莫曾經任教於多所高校，包括加州大學伯克利分校、芝加哥大學、羅徹斯特大學經濟系以及史丹福大學商學院等，目前則於紐約大學執教。羅莫於2016年10月出任世界銀行首席經濟學家，但今年1月已辭去該職務。

羅莫原先在芝加哥大學專攻數學和物理，由於想轉到法學院，因此在大學4年級時修了他的第一門經濟學課程，並深受授課教授佩爾茲曼（Sam Peltzman）的精彩講授所吸引。後來在佩爾茲曼的影響與鼓勵下，他放棄了法律，走上了鑽研經濟學的道路。羅莫大學畢業後，轉到麻省理工學院攻讀博士學位，並開始研究經濟成長理論。

羅莫是新成長理論的主要建立者之一，被公認為是經濟成長專家，他曾被《時代》（Time）雜誌選為1997年美國最具影響力的25人之一。

羅莫是前科羅拉多州長羅伊羅莫(Roy Romer)的兒子，他的任期是2000~2006年。

諾貝爾委員會原訂於台北時間傍晚5:45分宣布今年經濟學獎得主，不過因聯絡不上得獎人而稍微延遲公布。由於宣布得獎時間是美國東岸凌晨5點多，可能因此打擾了兩位得獎人清夢。

(中時電子報)