記住現在、過去和未來 彰化火車站夜間光雕秀璀璨一整月

彰化火車站自14日晚間起，連續一個月，每晚整點播放五分鐘光雕秀。（謝瓊雲翻攝）

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彰化火車站夜間光雕秀 宣傳

彰化火車站光雕秀來了！為了喚醒民眾集體記憶，關注彰化火車站的過去、現在與未來，彰化縣政府與彰化市公所合作，將自本月14日起至11月12日，每晚三個整點輪番進行每次5分鐘光雕秀，讓民眾感受到時代的變遷。

「驛光記憶-2018彰化驛光雕藝術饗宴」宣傳記者會8日在縣府中庭舉辦，彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富和台鐵彰化站主任張鶴議等人，共同呼籲鄉親前往車站共襄盛舉，記住彰化車站的風華與歷史。

魏明谷表示，彰化市鐵路高架化將在2020年啟動，新彰化火車站特定區也即將誕生；這次驛光雕饗宴，由蒸汽火車呈現彰化舊街景，包含扇形車庫、八卦山大佛、永樂商圈、南瑤宮等，再由現代火車的快速移動，讓人感受時代變遷，展現彰化火車站發展的歷史軌跡，相信會感受到縣府團隊推動彰化鐵路高架化的努力和用心。

邱建富指出，彰化人期待已久的彰化市鐵路高架化，感謝縣長魏明谷積極努力爭取，終於塵埃落定。彰化縣即將邁入建縣300年，鐵道山、海線在彰化交會，曾是全國所有貨品倉庫的運輸中心、經濟繁榮發展，從歷史角度來看，彰化真的很重要；期望透過光雕秀，讓民眾感受到彰化火車站即將改變。

光雕秀自10月14日開幕晚上7時開幕，開幕當晚總計播出五場，場次時間為19：30、19：45、20：00、20：15和20：30。另外，10月15日至11月12日，每天晚上7時、8時及9時的整點時間，也都會各有5分鐘光雕表演。

(中時 )

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