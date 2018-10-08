《中時晚間快報》官派環委翻案 觀塘三接站復活

《中時晚間快報》官派環委翻案 觀塘三接站復活

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中時電子報
綜合報導

◎ 官派環委翻案 觀塘三接站復活

環保署今（8）日召開環評大會四度審查觀塘案，環評委員中官方代表7人、學者專家3人出席，合計10人剛好過半，達到法定人數。僅經不到1小時討論即進入表決，結果7票贊成「審查通過」、0票反對、2票空白棄權（主席不投票），中油開發案翻案成功，7月3日專案小組退回經濟部的決議遭逆轉。中油可在觀塘港興建第三天然氣接收站，有助於執政黨2025年非核家園政策順利上路。

◎ 張忠謀國籍成台灣？ 尹啟銘：這是什麼樣的政府

蔡英文總統日前正式任命台積電創辦人張忠謀為APEC領袖代表，有網友發現，行政院科技會報日前將張忠謀等國內顧問和委員國籍全都改為「台灣」，前經建會主委尹啟銘不滿的表示，「這是什麼樣的政府！」

◎ 機車考照增情境考題 預計11月1日上路

因機車常發生事故死傷，機車考照將有變動。交通部長吳宏謀表示，機車考照要增加情境考題，將從5題增加至10題；也會延長考前道路交通安全講習，從90分鐘增至120分，預計會在11月1日上路。另針對易超速地點實施區間速率執法，預計將針對住宅、學校周邊巷道等，實施限速30公里。

◎ 小豬再度登亞洲音樂節 忘詞笑言要跟C.T.O學習

羅志祥（小豬）日前率子弟兵C.T.O登第15屆亞洲音樂節（Asia Song Festival），兩組人馬分別於2、3日開唱，9年前曾參與第6屆演出的小豬，因求好心切發生唱錯〈鬧翻天〉歌詞插曲，他事後懊惱表示，「9年前來也唱錯，今年也錯……」，不忘稱讚C.T.O表現比自己好，小豬笑說：「這次他們贏我，因為我忘詞了，我會跟他們好好學習。」

(中時電子報)

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