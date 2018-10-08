男生也會被性侵！注意這些求救訊號

2018年10月08日 17:56 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

懂得保護自己及所愛的人，才是真男人。

男生也會遭受性侵傷害！近日高雄一名棒球隊助理教練猥褻多名當時未滿13歲男童，遭判刑13年定讞；美國賓夕凡尼亞大陪審團揭發當地300多名天主教神職人員，長達70年來性侵超過1000名兒童醜聞，受害者多是男孩，震驚全世界。

男生被性侵比例逐年增高。根據衛生福利部保護服務司的性侵案件統計，2009年男性被性侵人數﹙不分年齡別﹚為573人，2017年超過一倍以上，為1353人，其中最多是12～18歲未滿，有920人，約佔六成七。

「實際上可能還更多，」林口長庚紀念醫院兒童心智科主治醫師梁歆宜提到，男生性侵很被忽略，因為發生得太快，且地點在廁所、教室、泳池等公共場所，往往在搞不清楚的情況下就被威脅口交或撫摸等，不易被發現，也很難留下證據。

而且，通常男生對身體界線模糊，她舉例，譬如男生在說話、玩遊戲常會不小心碰觸到對方的重要部位，上廁所也非密閉空間，「碰一下有什麼關係」經常被無限上綱，成為性騷擾、性侵害的合理化藉口。

心理師陳建泓發表在《台灣心理諮商季刊》的論文指出，男性性侵害的現象遠較一般人認知更為普遍，但卻有著低通報率、此類案件辨識不足及後續缺乏適當處遇的問題存在，因此許多被侵害的男童求助無門，終其一生為精神疾病所苦，無法建立信任及親密關係，甚至可能成為加害者。

三關鍵，遠離性侵傷害

傳統價值認為男生要勇敢、要強壯、不能哭，但，男生也會受傷，因此更要懂得保護自己。「性侵害什麼可能性都有，從小要教孩子保護自己，男孩女孩都一樣，」兒童福利聯盟文教基金會社工處主任蔡依儒認為，從幼稚園就要教孩子辨識危險狀況以及身體界線。

●男孩也要學會保護自己

譬如被衣服遮住的私密部位地方不能隨意被碰觸，也不能隨便碰別人，包括用嘴巴也不行。「不要相信某些角色是安全的，」她提醒，留意孩子的出入狀況，性侵有一半以上是熟人所為，包括父母、家人、老師等熟悉的人都有可能，因此建議家長可以多去多去了解孩子的活動情形，如要去哪裡練習？是不是單獨去？有哪些人參與？要花多少時間？預計幾點回來？適時參與，才能減少憾事發生。

而且，孩子上小學後就要訂立規範，只要碰觸到身體，就該徵求他們同意，即使爸爸媽媽也一樣，讓他學會保護自己，不因權威而妥協、受傷。

●孩子突然行為異常，找出背後原因

「我不想去上學」、「我不想去奶奶家」、「我不敢上廁所」……如果發現孩子最近情緒變得特別怪，不想去上學、內向的孩子變成噴火龍，或突然害怕某些東西，不必急著開罵，有可能孩子在求救，最好儘快找出原因。

念國中的小武(化名)內向不多話，有陣子突然嚷著不想去安親班，後來奶奶發現，怎麼每次安親班老師打電話來，小武就怕得要命？一問才發現老師對小武動手動腳、糾纏不休，家長一狀告上法庭，才結束了小武的恐懼。

●保持信任的管道

讓孩子能夠無所畏懼說心裡話，就有機會早點阻止悲劇發生。「在孩子青春期前要建立良好關係，」蔡依儒說，當孩子知道說錯了也不會被罵、被處罰，當他信任你，就會願意放心說話、開口求助。萬一孩子說可能被性侵，家長態度鎮定、冷靜反應，能讓孩子更安心。

「有時大人的反應，讓小孩更害怕，」蔡依儒說，多數人聽到孩子被性侵都很震驚、慌亂，更遑論加害者可能是親近的家人，覺得羞愧、自責或想息事寧人，都是正常反應。她建議，先放下是真是假的猜測，「事情真偽不是由你判定，孩子對你有期待才會告訴你，」她心疼地說，孩子很敏感，有時為了成全家人幸福或怕爸媽自責，選擇什麼都不說，默默承受痛苦。當孩子願意說出來，家長不妨選擇先相信接納他，再去了解，孩子需要你幫什麼忙。

如果家長一時無法接受，可找相關單位如兒童福利聯盟諮訊專線尋求協助(一般問題亦可)，建立信心。

再來，要確定孩子是安全的，避免跟加害者見面。萬一躲不了，該如何協助?是不是要先就診或報案?這時可以打113求助專線，洽詢相關資源及管道，一步一步，從溫柔的接納與陪伴裡，撫慰傷痛，讓孩子回到正常安全的生活軌道。

「小孩如果得到幫助，恢復力是很強的，」梁歆宜提到，研究已發現，家庭支持度高，孩子在受虐或性侵後的恢復比較好，建議家長可引導孩子找學校輔導室、同學或是諮詢電話說出來，不要悶在心裡。幼年時期曾遭受性侵，藝術家陳潔皓以書寫療癒了三十多年來的內心傷痛，他在《不再沉默》書中說：「雖然，我們不能改變過去痛苦的回憶，但未來你我在見證另一個正在受苦的孩子與成人時，請不要轉頭。請看著他/她的雙眼，告訴他/她，這世界仍有善意存在。」

但願，能有更多堅定的眼神與善意，如同一雙雙翅膀，帶著曾經受傷的孩子，勇敢飛得更高、更遠。

*當有人受暴、被性侵：113(專線)，如有立即危險，請打110。

*當被性侵者家屬需要心理支持(一般問題也可)

兒童福利聯盟文教基金會

兒童專線0800-003-123

服務時間:周一～周五16:30～19:30

少年專線0800-001-769

服務時間:周一～周五 16:30～19:30

親子教養專線0800-532-880

服務時間:周一～周五 14:00～17:00

(中時電子報)