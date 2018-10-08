影》捐款贊助運動員抵稅 培養下一個許淑淨

2018年10月08日 17:50 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

盧映錡(後排左二)、許淑淨(後排左三)現在卸下選手身分、成為教練，希望有更多企業願意贊助基層選手，讓更多偏鄉選手有發光發熱的機會。(陳筱琳攝)

2018雅加達亞運中華代表團締造17金、19銀、31銅佳績，讓國內掀起另一波體育熱，而這些金牌選手都是從基層一路奮鬥，到最終在大舞台發光發熱，為了培養更多金牌選手，體育署設立「體育運動贊助資料庫媒合平臺」，視贊助個案需求，提供贊助企業更多回饋方案，提升企業贊助意願。

企業長期贊助的效益，遠比短期投資來得顯著，教育部體育署署長高俊雄指出，雖然捐款金額突破千萬感覺很多，但實際上仍嫌不足，希望透過體育運動贊助資料庫媒合平臺，加上攜手神準國際行銷有限公司，希望吸引更多人加入捐款行列，尤其是明年起個人捐贈運動員還可抵稅，相信能帶動更多人捐款意願，一起讓體育環境更好，而科正國際健康事業有限公司率先響應，提供100萬台幣運動傷害防護用品給體育署，歡迎有需求的基層學校申請。

曾在2012倫敦奧運及2016里約奧運摘下兩面舉重女子53公斤級金牌的許淑淨，目前已經卸下選手身分，成為教練指導選手，回憶起自己從小選手到拿到奧運金牌的心路歷程，她說：「自己過去也是靠教練努力籌經費、咬牙帶著我一起撐過去，慢慢拚出成績後才進入國家隊、有贊助，所以呼籲社會、企業願意多贊助偏鄉學校，讓小選手們也有逐夢、發光發熱的機會。」

許淑淨也參與體育運動贊助資料庫媒合平臺宣傳影片拍攝工作，分享自己從國中就離家練舉重，曾因為想家天天哭，但練了一段時間之後發現像自己這樣一個小小的女生，竟能舉起很大的重量，讓她很有成就感。

許淑淨曾是高雄文山高中舉重隊一員，她的高中教練吳再富，現在仍繼續帶領文山高中舉重隊，提到許淑淨，吳再富說：「淑淨是個奇才，她從來不放假、也不愛逛街，就算一周練六天、周日休息，她依然會在休假日訓練，忍受訓練的孤寂，現在她也擔任教練，分享自己的經驗，祝福她一帆風順，用她所學幫助更多學弟妹。」

2008北京奧運舉重女子63公斤級銀牌得主盧映錡，從2013年開始擔任屏東來義高中舉重隊專任教練，她透露，學校地處偏鄉、缺乏資源，訓練場地較為簡陋，甚至訓練器材也是他們自己設計，找認識的工廠幫忙製作簡單的器材，才能維持訓練，她不想看到隊員們高中畢業後只能去打零工，而是期許透過繼續練舉重有另外一個選擇，希望更多資源投入給予他們有更多成長、提升競技水準的機會。

(中時電子報)