台中》民進黨參選人林義偉看板疑遭割破 豐原警方介入調查

民進黨台中市議員參選人林義偉帆布被發現遭破壞，破裂點位於透天厝2樓，參選人的左肩處。（王文吉翻攝）

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林義偉的競選帆布被疑遭破壞，鑑識人員無法判定是從內或是由外割破。（王文吉翻攝）

台中又傳競選看板疑遭破壞！民進黨台中市議員參選人林義偉團隊預定8日進駐大雅聯合競選總部，不料清晨7時，接獲房東告知，外牆帆布疑遭破壞。林義偉到場查看後，立即通報警方到場了解，鑑識人員已完成採證。

疑遭破壞的競選帆布位於大雅區民生路3段透天厝2樓，林義偉租下1樓做為聯合競選總部，帆布看板於6日傍晚掛上2至3樓外牆，8日正式派駐人員。不料總部人員8日清晨7時許接獲房東王姓婦人告知，帆布疑遭到破壞。

林義偉於完成路口揮手致意活動後，立即與總幹事廖述鎮到場查看，發現帆布破洞出現在透天厝2樓，正好在參選人的左肩處，並通報馬岡派出所。林義偉對此感到遺憾，希望競選活動能在平和理性中進行，順利完成，並感謝警方迅速到場了解辦理。

警方接獲報案，立即與鑑識人員到場採證，並訪談王姓房東。馬岡派出所所長林育正表示，看板破裂處位於民宅2樓處，鑑識人員無法判定是從內或是由外割破，王姓婦人稱7日晚間8點在屋外和友人聊天，當時還是完好狀態，經查看警方巡邏車行車紀錄器，7日晚間11點發現帆布出現黑點，疑在當時破裂。

由於2樓為房東使用的客廳，警方將待房東子女下班後，約談釐清是否有人誤割，或是搬動物品時不慎撞破。員警私下表示，從破裂點位於2樓高處，不太可能有人持長物割破，也有可能是廠商施工時，帆布拉太緊，風大造成脆弱點破裂。

(中時 )

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