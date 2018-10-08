華格納歌劇《指環》第三部曲《齊格飛》台中國家歌劇院登場

台中國家歌劇院將推出華格納歌劇《指環》第三部曲《齊格飛》」，代表「森林場景」等機械裝置首度露臉。（陳淑芬翻攝）

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台中國家歌劇院推出華格納歌劇《指環》第三部曲《齊格飛》，由德國法蘭克福歌劇院的男高音文森．沃夫史坦納飾演劇中靈魂人物齊格飛。（陳淑芬翻攝）

台中國家歌劇院「指環四年計畫」第3部曲《齊格飛》將於雙十國慶日起為「秋天遇見巨人」系列節目揭開序幕。歌劇院藝術總監邱瑗8日在記者會中表示，華格納在創作《齊格飛》過程中，曾中斷12年再復筆，但當再次提筆後，讓作品的音樂性與戲劇架構更加深厚豐富與精采。

劇作家華格納的代表聯篇歌劇《指環》，由《萊茵黃金》、《女武神》、《齊格飛》及《諸神黃昏》等4部歌劇組成系列歌劇，台中國家歌劇院「指環四年計畫」今年邁進第三部曲《齊格飛》，故事架構源自中世紀北歐神話，核心人物齊格飛代表的光輝形象、純粹與純真的人格特質，不畏恐懼鑄造寶劍，擊敗巨龍奪回指環與寶物，勇闖火燄山並抱得美人歸。

《齊格飛》執行導演艾斯特邦．穆諾茲及重要歌手8日出席記者會，劇中代表巨人、巨龍以及森林場景等巨型機械裝置首度亮相。艾斯特邦．穆諾茲表示，《齊格飛》是齣童心未泯、高喜劇成份的樂劇，此次將以未來科幻詮釋古老的神話，透過巨型機械裝置呈現驚喜又有趣的全新手法，值得進場感受。

劇中靈魂人物齊格飛，由德國法蘭克福歌劇院的男高音文森．沃夫史坦納（Vincent Wolfsteiner）飾演，他渾然天成的音色富有渾厚、清晰及穿透力深受樂迷喜愛。文森．沃夫史坦納表示，齊格飛在第三部曲中是台詞量最多的角色，樂曲風格迴異極具挑戰。

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