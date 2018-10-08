觀塘案闖關通過 環團狠批：執政黨新潮的獨裁民主

2018年10月08日 17:53 中時 李宜秦

環保署召開環評大會四度審查觀塘案，僅有環評委員中的7位官派代表（含主席）、3位專家學者出席，最後以7票同意票、2票廢票通過觀塘案。環團狠批「環評形同虛設、沒有公信力，反正這就是民進黨新潮的獨裁民主，有出席的人都是幫兇」。缺席環委鄭明修也說「沒看過行政院長插手環評這麼嚴重」。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，「環評已死、形同虛設」，他表示如果環評大會都要用這種「闖關」方式表決，也不需要再聘請學者專家檢討做「假民主」，反正也沒用，他批評「反正民進黨就是鴨霸，這就是民進黨新潮的獨裁民主」，直說「不是『民主』，根本是『官主』」。

葉光芃表示，經過這次事件環保署威信已蕩然無存，「全台只有賴清德會相信這是環保署，其實就是『環害署』」。搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，對於李應元將粗暴的黑手伸進環評，感到遺憾與憤怒，他說賴清德上台後偏頗財團的獨裁意志，已嚴重影響國家，痛批「民進黨不倒，台灣不會好」。

另外對於今日拒絕出席的5位學者專家，環團一致表示尊敬，葉光芃表示，「出席的都是幫兇，政府就是在演戲、假民主，找幾個投票部隊來投廢票，否則最後若9：0會很難看」；潘忠政也說「出席的學者專家表面上是投廢票，實際是去湊人數，表現得一副好像我反對、尊重制度，更可恥」。

鄭明修批評，「中油就是先畫把在射箭，專家用心找替代案他們一樣繼續鬼扯，答覆千篇一律」，他直說最不滿的是「從沒看過行政院長插手環評這麼嚴重」，本來還期待總統蔡英文會如前總統馬英九當年一樣反對國光石化案，豈料今日竟直接在大會中強硬過關。

鄭明修認為，有出席的學者專家都是幫兇，願意出席就讓大會開得成。他指出過去環評制度多是一個月一次，且多開在周三，如今為了加速通過觀塘案，不僅一個月可以開無數次環評，也能突然宣佈召開時間，直言「好奇怪」。

(中時 )