新北》中和民有里長 打造空中農場

2018年10月09日 07:11 中時 王揚傑

新北市中和區民有里里長呂來出身農家，卻投入政壇長達28年，先後連任5屆市民代表、2屆里長，熱心服務選民，仍難忘務農的樂趣，6年前開闢空中農場，種植數十種季節性蔬果，其中文旦最獲好評，他還特別為糖尿病患者栽種「綠莧草」，具有降血糖功效，供里民食用。

呂來表示，民有里人口密度高，可耕地難尋，為響應市府打造可食地景，將活動中心頂樓閒置空間改造為50坪的空中農場，種植多樣化蔬果，除有季節性水果供里民免費品嘗，地瓜葉、空心菜、萵苣、小白菜等蔬菜則供老人共餐食用，作物全以天然肥料耕種，不施農藥，為長者的健康把關。

另外他也分享幼苗及栽種技巧給同好，並提供疑難雜症之解答，讓綠意在鄰里蔓延。呂來率領志工共同維護空中農場，從育苗、澆灌到採收全程包辦，每日利用空檔巡視農作物，清除積水維持環境清潔，避免孳生病媒蚊，預防登革熱。他為節省水資源，利用屋頂收集雨水做為植栽的澆灌用水，並利用回收果皮菜渣製作天然環保堆肥，達到資源循環利用的目的。

呂來也致力活化里內的老舊空間，貼近民眾需求，例如爭取將民享活動中心改建為35坪的體適能健身室，不僅環境舒適，設備也齊全，設置桌球台、跑步機、飛輪等43項健身設備，供里民免費健身。60歲的黃先生說，他每天到健身房運動，這裡就像是他家的運動場。

(中時 )