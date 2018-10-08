健康呼吸 高醫籲病人早療早愈

2018年10月08日 17:54 旺報 林瑞益

一名74歲老婦人2年前因久咳不癒，咳到雙腳無力如廁跌倒，送醫急診時已量不到血壓，經緊急插管、氣切，才從鬼門關救回來。她8日在高雄醫學大學附設中和紀念醫院「健康呼吸週」活動中，再三感謝醫護人員幫她爭口氣，得以重新活過來。

呼吸，是每天每分每秒都在做的事。但台灣每年有超過三萬人因無法正常呼吸而死。高醫胸腔內科8日至12日止在啟川大樓一樓舉行「健康呼吸週」活動，由高醫院長侯明鋒、胸腔內科主任洪仁宇及重症醫學科主任許超群等醫護團隊，齊聲呼籲大家一起「勇健您的肺」，關心重視自身肺部的健康。

曾因呼吸困難差點斷氣的老婦人說，她在3年前就開始出現咳嗽症狀，曾反覆求診，卻時好時壞，一直咳到翌年初，還因此錯失總統大選投票，有次咳到雙腳無力上廁所跌倒，被送到高醫急診時已量不到血壓，經診斷是流感導致急性呼吸窘迫症，住進加護病房插管治療，1個月後轉到呼吸照護中心接受氣切治療，再2個月後始得以拔管、脫離呼吸器。

老婦人因長久臥床，肺部功能幾乎喪失，經胸腔科醫師李玫萱及護理人員的鼓勵，積極接受肺部復原復健，從躺在床上踩腳踏車、起身胸部扣擊拍痰，再進步到下床活動深呼吸，終於在同年5月順利移除氣切，9月完全恢復正常生活，可以去買菜，和鄰居話家常。

(旺報 )