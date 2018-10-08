弘光科大美甲社 大玩彩繪指甲、接睫毛

2018年10月08日 17:59 中時 陳淑娥

弘光科大美甲社，讓學生進行假人頭接睫毛。（陳淑娥攝）

弘光科大社團種類多元，評鑑歷年更是屢獲佳績，其中美甲社請專業的美甲、美睫老師授課，利用社團課程上課後參加考照，取得證照對做整體造型或創業都加分，吸引不少學生參加，考照通過率接近百分百。

「斜槓青年的進撃從參加社團開始！」弘光科大學務長閔宇經表示，學校有學生自治組織、自治性、技藝性、服務性、康樂性、學藝性、體能性等社團，讓學生培養溝通協調、掌握時間的能力，是很重要自主學習的活動；而現今越來越多人不滿足單一職業和身分的束縛，開始經營多重身分的多職人生。

美甲社社長生陳亘亭表示，近幾年社員每一學期課程結束後，在指導老師鼓勵下，報名TNL指甲彩繪睫毛產業工會全國聯合會的證照考試，考照率幾乎百分百。「幾百元便可以學到技術！」陳亘亭說，美甲社課程請業界師資前來授課，除了基本的光療，也教導圓點、愛心、漸層、玫瑰花等花樣的美甲，還有美睫課程，讓社員了解嫁接睫毛的過程與差異。

社團老師趙婕妤指出，上課時先教基本課程，讓學生知道接睫毛所需的工具，及如何控制溫度、濕度，在熟悉後便開始進行操作。她強調，學習接睫毛的秘訣便是要「經常練習」，技巧純熟後，參加證照考試就沒問題。

學生謝淑慧說，自己對美睫很有興趣才參加美甲社團，目標就是順利考取證照，畢業後還能兼差；學生廖姿婷說，除了往本科系領域發展外，在美甲社多學一份接睫毛的技術，希望努力考上證照，畢業後多一個就業選擇。

(中時 )