少年為閃紅燈罰單狂飆拒檢 被逮換11張罰單

吳男闖紅燈，拒檢逃給警察追，最後見到一處社區大門有一小縫，就鑽了進去，哪知社區內無路可逃被逮。（黃國峰翻攝）

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闖紅燈的代價是什麼？就是換來11張罰單。中市一名19歲吳姓男子，日前凌晨4點多，在台中市南屯區惠中路與大墩十一街闖紅燈，被中市警局第四分局大墩派出所巡邏員警發現鳴笛欲攔查，但他拒絕攔查加速逃逸，員警見狀尾隨在後，一路上他企圖甩開員警，但因路況不熟，闖入一處社區，最後無路可逃，因沿路交通違規被員警開了11張罰單。

警方指出，吳男為躲追緝在道路上狂飆，數度右轉時因速度太快而騎到逆向車道，從惠中路沿路至市政南二路等多處路口闖紅燈，絲毫沒減速的意思，並隨意左右轉。吳男騎到一處社區，發現社區鐵門留有縫隙，馬上騎了進去，員警也跟著騎進去，但就在吳男要從另一處出口的鐵門隙縫鑽出去時，機車卻卡住了，這才向員警舉手投降。

吳男闖紅燈，拒檢逃給警察追，一路狂飆。（黃國峰翻攝）

員警原本以為，吳男是酒駕或著攜帶違禁品，才會這麼的拼命逃跑，經仔細盤查確認後，原來吳男只是不想被開闖紅燈罰單。員警針對他一路上的違規行為，共開出11張罰單，項目包含闖紅燈與不服稽查取締等，共罰2萬1千元，讓吳男欲哭無淚！

大墩派出所長林俊昌指出，自107年9月1日起，依新修訂道路交通管理處罰條例第60條規定，「拒檢逃逸」罰鍰由原來3,000至6,000元提高為10,000至30,000元並將吊扣駕照6個月；增訂5年內違反本項規定2次以上者，處新臺幣30,000元罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年，請民眾切勿以身試法，才能確保行車平安。

(中時 )

吳男闖紅燈，拒檢逃給警察追，最後無路可逃，乖乖就逮，接受酒測。（黃國峰翻攝）
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