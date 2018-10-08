黃煌雄請辭 丁守中：盼作勇敢吹哨人 1124一起滅東廠

2018年10月08日 17:50 中時電子報 綜合報導

圖片來源：丁守中辦公室 提供

促轉會主委黃煌雄今天向賴揆請辭，國民黨台北市長參選人丁守中痛批自比東廠的促轉會「連最後一絲良心都走了」，正副主委先後引咎辭職，顯示促轉會已毫無正當性，「該解散了」。他也呼籲黃煌雄應拿出勇氣，勇敢地吹哨，一起參加「1124滅東廠」，保住台灣民主果實。不能再容忍民進黨黑手操控促會等單位，大開民主倒車。

他強調，促轉會成立本意是要還許許多多政治受難者公道，黃煌雄怎麼能容忍這個單位為所欲為？尤其促轉會與民進黨其他的東西廠組織還有哪些狗屁倒灶作為，「只有自己人才清楚」。黃煌雄真該想想，連小他幾十歲的副研究員吳佩蓉都有勇氣公布錄音帶，斥責這些人的可鄙言行，才讓東廠曝光。唯有1124滅東廠，才能停止民進黨胡作非為。

丁守中今天在臉書PO文做了以上表示。他強調，黃煌雄是老派的黨外菁英，因此很同情他，因為黃煌雄還有要捍衛民主的良知，從他在民進黨壓力下還願意為慰安婦說幾句話，「算難得了」。

反觀黃煌雄在促轉會的處境，丁守中說，他三個月看不到公文，無力制止促轉會廠公們串聯肆虐，操作選舉，惡整政壇對手；出事了，民進黨交給他收拾殘局，現在再淪為民進黨的棄子，的確不如歸去。

丁守中也說，要導正亂象，就只能靠更多知道內情的人拿出勇氣吹哨，停止東廠、西廠用國家機器迫害、抺黑候選人。他表示，民眾需要乾淨的選舉，要民主的政治，「就只能選擇1124一起滅東廠」。

(中時電子報)