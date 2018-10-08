驚悚程度爆表！甜點「頭破血流」營造恐怖詭譎感

2018年10月08日 18:44 中時 徐力剛

甜點主廚巧思設計「獨眼巫婆」視覺感強烈。（圖片提供／大地酒店）

主餐「蛆蟲與死亡之手」兼具視、味覺享受，深受饕客喜愛。（圖片提供／大地酒店）

夜幕低垂，坐落北投溫泉區的大地酒店，煙霧繚繞宛如女巫魔藥大釜，充滿神秘氣息，大地酒店迎接萬聖節到來，10月26日至31日限期推出「瘋狂北投女巫」活動，帶給旅客全新味覺饗宴。

喜歡西餐廳全新「瘋狂北投女巫」萬聖節套餐，前菜以「亂葬崗（墳墓花園沙拉）」拉開序幕，放上大量生菜墊底，佐以土壤巧克力、小蕃茄、黑橄欖、魔鬼蛋、甜椒絲、紅酒醋膏等，最後放上墨西哥餅製成十字架妝點，傳神表達亂葬崗意象;主餐「蛆蟲與死亡之手（紅酒燉牛膝襯通心麵）」主廚以傳統西餐手法料理，特製棺材造型麵包上擺放通心麵與莫扎瑞拉起司，發揮巧思將美味德式香腸製成斷指造型，吸睛度百分百。

甜點部分不可錯過「獨眼巫婆」，呼應女巫主題設計，巧克力口味蛋糕，內餡夾入奶油乳酪，再綴以巫婆帽與眼球，成為時下熱門打卡商品;另款恐怖甜點

「頭破血流」以覆盆子製成腦漿造型幕斯，淋上些許覆盆子糖漿營造血液噴灑狀，搭配巧克力造型菜刀。

館內同步舉辦「女巫之箱恐怖抽獎」活動，10月26日至31日期間，單筆消費滿1000元（不含服務費）即可參加抽獎，個人每日限一次，獎項包括女巫獎（獨立湯屋體驗券，市價2800元）、魅惑獎（喜歡廳奇岩套餐券，市價1580元+10%）、魔力獎（大眾風呂體驗券，市價1800元）、驚悚獎（喜歡廳單人下午茶券，市價680元+10%）和弔詭獎（3款特調調酒任選，市價280元+10%）。

(中時 )