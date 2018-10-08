保全兼差外送 爆馬伕血汗800次才淨賺1萬 法官不信

2018年10月08日 17:58 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

台南有名林姓保全，2017年6月朋友介紹他到應召站兼職馬伕，每個月約出勤100次，每趟賺取300~400元不等的收入，台南地院法官估算這名保全8個月期間一共賺進24萬元，但他卻喊冤表示，事實上把自己的油錢扣掉也只有賺1萬多塊，法官根本就算錯，雖然他提出上訴，仍遭駁回。

落網時林向警方供稱，去年6月自己開始兼職馬伕，每個月大約出勤100次，每趟可以獲得300到400元不等，換算下來一個月可以多賺3萬~4萬的外快。台南地院一審指出，依據林的說詞推算，從事8個月期間出動800趟，最少多賺24萬元，考量他沒有前科又坦承犯行，且只擔任整起犯罪事件最基層，因此僅裁定沒收他不當得利並處以3個月有期徒刑。

但林男去喊冤，他說法官根本就算錯了，他稱自己載送應召女的次數雖然如行事曆的記載，但扣除油資後淨賺才1萬多塊，才沒有24萬，銀行帳戶裡的錢也不全然都是犯罪得利，自己保全工作的薪水也都是匯入銀行的。不能這樣全部混在一起計算。

但二審法官認為，雖然林有提出行事曆以及銀行帳戶紀錄佐證，但他每次出勤也不一定會記下來，而且林上一筆薪資轉帳紀錄是2016年10月20日，而犯罪時間是2017年6月到2018年2月13日，客觀認為他的轉帳紀錄與犯罪期間沒有關聯性，一審估算犯罪所得金額為24萬元無不妥，裁定駁回上訴。

(中時電子報)