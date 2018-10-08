暖心鍋物首選！松露遇上櫻桃鴨 顛覆舌尖上的味蕾

「松露櫻桃鴨鍋」雙人套餐份量十足，售價3280元＋10％。（徐力剛攝）

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將薄切鴨肉放於高湯中輕涮幾秒，建議先品嘗原味口感，再蘸佐特製醬料。（徐力剛攝）
特製柴魚高湯風味醇厚，搭配鴨肉品嘗滋味一絕。（徐力剛攝）
專人以「厚煎」手法料理鴨肉，在熱鍋中乾煎至七分熟。（徐力剛攝）
黑毛屋以進口「黑松露」製作雜炊，好滋味讓人至今難忘。（徐力剛攝）

秋風颯爽正是補身好時節，日式鍋物「黑毛屋」擅長以頂級食材變幻料理，今秋選用櫻桃鴨、黑松露2大珍饈，顛覆食家饕客味蕾。

每年秋冬大片鴨群飛往日本滋賀縣琵琶湖過冬，為抵禦寒冷天氣，大量進食儲存體力，造就鴨肉肥美特性，滋賀縣知名「鴨鍋」料理孕育而生。黑毛屋全新「松露櫻桃鴨鍋」即日起至12月16日限定供應，主廚嚴選櫻桃鴨胸肉為食材，透過「厚煎」、「薄涮」雙重手法，充分展現一鴨兩吃精髓，上桌時輕刷奶油墊底，當厚切鴨肉與炙熱鐵鍋相遇，瞬間香氣四溢，七分熟玫瑰色澤滋味最佳，蘸佐特製「山椒鹽」、「松露鹽」及「柚子胡椒」品嘗，微微鹹度有畫龍點睛之效，

緊接著以「薄涮」方式享用，鐵鍋中加入充滿義大利牛肝菌特有風味的柴魚湯頭，輕輕涮下幾秒，半熟鴨肉軟嫩細緻，有別於牛肉油脂豐富，更多是鴨肉特有嚼勁，建議搭配「日本大蔥」、「松露醬油」及自製酸甜風味「洛神醬」，其中松露醬油深受老饕喜愛，將醬油拌佐松露油增添風味，濃厚松露香氣凸顯鴨肉薄而不柴口感，愈吃愈涮嘴。

大啖美味鍋物後，別忘了今天重頭戲「松露起司雜炊」，服務人員貼心舀除湯底雜質，將日本新瀉米放進鍋中熬煮收乾，依序加入奶油、乾酪和帕瑪森起司，最後以現刨松露粒及松露油收尾，松露獨特香氣充斥口中，與粒粒分明米飯混合，為餐期畫上完美句點。

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