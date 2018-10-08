好吵! 空姐購屋飽受噪音之苦 法院判房仲免賠

2018年10月08日 18:16 中時 李文正

陳姓女空服員5年前在北市東湖康寧路購買一間房屋，地處松山機場航道下，她主張，平常上班都要聽飛機噪音，下班不想再聽到，但仲介公司、屋主隱瞞房屋位在航道下的事實，求償隔音裝潢費49萬餘元，但法官認為，航道並非嫌惡設施，買賣時若有特殊要求，應明訂在契約上，判決陳姓空姐敗訴，全案仍可上訴。

陳姓空姐在2013年10月購買康寧路一間6樓房屋，因懷孕遲遲沒有搬家，加上裝潢工程停擺，直到去年8月才遷入，卻發現房屋在航道下方，每天都有飛機飛行經過，害她飽受噪音之苦，又擔心飛航安全。陳委由裝潢公司估價，製作隔音氣密窗，總共要49萬多元。

陳女主張，曾向仲介以及屋主反應，不希望在航道下，但房仲、屋主卻刻意隱瞞，如同房屋有瑕疵，應賠償施作隔音工程費用，仲介公司也一併要支付2倍的懲罰性賠償。

判決指出，陳女購買的房產確實是松山機場第一級航空噪音管制區內，但房屋定型化契約並未訂出，航道下是房屋本身的缺陷。而且，看屋的過程，雙方都聊得很開心，過程中，屋主也有告知有壁癌、機械車位會限制車輛高度，陳女也沒有詢問是否在航道下，無法證明屋主刻意隱瞞。

仲介公司部分，買賣契約上要求就海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內非自然死亡，足以影響交易價格需要載明，倘若陳女認為「房屋位於航道下方」，會嚴重影響交易價格，可以在契約中載明，房仲也說當房仲近20年，只有2、3組客人詢問，顯上並不是仲介要主動告知的重要交易事項。

房仲公司更舉證，康寧路3段一帶是因天候因素，才有部分航班會經過，也曾告知陳女若在意航道，就不要買內湖、南港、松山的房子。法官認為，無法認定仲介公司提供不實的資訊給陳女，判決陳女敗訴。

(中時 )