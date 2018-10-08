彰縣長青幸福卡使用率偏低 議員促升級、擴大補助範圍

2018年10月08日 18:37 中時 謝瓊雲

彰化縣政府長青幸福卡目前持卡的年長者約11萬人，每人每月有1000元的儲值額度可用於搭乘公車補助。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣政府推出「長青幸福卡」，年滿65歲長者可以申請，持卡後享有每月1000元的乘車補助；不過長期來利用率偏低，彰化縣議員白玉如、陳蔣秀美和蕭如意就呼籲縣府比照台中市，放寬使用範圍；社會處指，將視整體財源和實際需求，再納入評估。

白玉如昨在縣議會定期會縣政總質詢時指出，台中市的「敬老愛心卡」搭乘公車補助範圍極廣，除了台中市、還遍布苗栗、彰化、南投等4縣市，上個月起更放寬到搭乘計程車、診所看診的掛號費與部分負擔，推出後頗受好評。

她說，彰化很多偏鄉地帶，公車路線根本不發達，導致鄉下年長者對「長青幸福卡」使用率太低、對補助福利無感，建議縣府應加快腳步研擬放寬、造福偏鄉長輩。

陳蔣秀美則建議補助對象應擴及弱勢族群，蕭如意則指，多數乘車補助儲值金都用在往溪頭路線的公車，每個月都有剩，路線還沒開通的鄉鎮，長輩連1塊錢都沒用到。

社會處強調，2015年開辦長青幸福卡結合悠遊卡、一卡通功能以來，已有11萬人持卡，縣府陸續跟彰客、員客和南投客運合作，路線行駛範圍包括台中、彰化、南投和雲林四縣市，並積極開發包含彰化、員林、鹿港、和美及溪湖到溪頭等公車路線。

魏明谷則說，彰化縣對老人的福利很多，幸福369的小心翼，讓長者有點零用錢，幸福長青卡則是希望讓健康長者三五成群、搭免費公車四處趴趴走、去旅遊，以延緩老人老化、失能、失智；他說議員的建議很好，縣府將會研議，或許也能思考如何結合復康巴士，將那些亞健康的、需要接送的，納入服務。

(中時 )