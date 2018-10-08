淋巴癌三期 脖子到臉嚴重變形！正妹哭：死掉算了

2018年10月08日 18:20 中時電子報 康健雜誌 ／文 尉遲佩玉／編輯、／文

濃長睫毛、玫瑰色嘴唇、空氣瀏海短髮，27歲的謝采倪一踏進咖啡店，就吸引不少目光。過去一年，她才剛經歷淋巴癌治療，在網路上活躍分享抗癌歷程，短時間內粉絲專頁「癌友有嘻哈」便累積1.2萬粉絲，激勵許多病友。今年初，她加入HTC DeepQ 醫療團隊，擔任產品企劃，期望幫助更多病友。

謝采倪的聲音輕快活躍，像她的人生態度，總閒不下來。

從UX設計師到癌友

一個彰化女孩，畢業於台北科技大學，生病前正擔任使用者介面與體驗（UI／UX）設計師。談起生病過程，她雲淡風輕。「2017年，我有一兩次呼吸不順，當時覺得是工作壓力大。直到有天在上班路上，我竟然暈倒。送急診照X光才發現，胸腔有個十多公分的腫塊。是淋巴癌第三期。」

「我到台北來，本來想賺很多錢、拚命工作、想買房子。但突然間，我不能工作，什麼都沒了。」

「我們這個年紀，誰都想要自己漂漂亮亮的，」謝采倪說，自己一向打扮入時，罹癌後先做了6次化學治療，後疑似復發，繼續5～6次標靶治療、25次放射療法。接踵而來的變形、掉髮等副作用，讓向來自信亮麗的她，變得消極、焦慮。

第一次嚴重的外貌改變是因為切片。癌細胞從胸腔擴散到脖子，已有些腫塊，手術後癌細胞受到刺激，長得很大。脖子到臉嚴重變形，腫了一個禮拜。

外表逐漸改變，還包括服用類固醇出現月亮臉、水牛肩；化療與放療也會破壞毛囊細胞，使毛髮脫落。

低潮期她曾把自己關在家兩個多月不敢出門，天天叫外送。「那幾天我看到自己的臉，覺得完蛋了，以後怎麼拿下口罩？甚至想乾脆死掉算了。」

化妝？素顏？擁抱自己 開心就好

「癌細胞讓『我』變得不是『我』。」這是生病最痛苦的部分，謝采倪說。掉髮、眉毛脫落、水腫、紅斑，「追求美麗」變成許多癌友想說卻不能說的秘密。

治療期間，謝采倪的脖子胸口均出現大片曬傷的紅斑。(圖片來源：謝采倪提供）

她說，曾有癌友在乳癌社團詢問乳房重建的費用與建議，貼文卻被其他癌友抨擊：「漂亮要給誰看？」、「如果男人愛妳只取決於妳的胸部，那種人不要也罷！」這讓謝采倪懷疑，難道對癌友來說，「變美」是如此奢侈、膚淺的事情嗎？

當生病的身體變得不像自己，人人都需要再熟悉這樣的身體、與它和平共處，「化妝、打扮如果能讓我重新探索自己，為什麼不可以？」

今年的世界癌症日，由美國癌症協會（America Cancer Society）等多個機構合作的「容光煥發，心情更好」（Look Good Feel Better）計畫也指出，適度打扮能增加癌友信心，有助抗癌。

謝采倪說：「這代表妳沒有因為生病被剝奪了什麼，還是照舊過日子。」有些人認為，生病後更要回歸自然、擁抱自己。但兩者並不衝突，只要找到最舒適的打扮，就是好方法。

穿搭三原則 舒適又氣色好

謝采倪建議癌友把握穿搭三原則，抗癌期間也能感到舒適且維持好氣色。

1.素色服飾是安全牌：挑選不同剪裁的素色服飾，又以黑色最易搭配各種造型。

2.配件轉換風格：不同的假髮帽子，可打造不同風格。鮑伯頭是甜美少女形象、鴨舌帽走嘻哈風等。謝采倪說，夏天天氣熱，假髮透氣不易，就盡量只戴帽子，配上中性打扮。

3.妝容從簡：化妝前先確認皮膚是否因療程變敏感，盡量淡妝。另外，眉毛容易因為治療而脫落，謝采倪建議可用眉筆勾出輪廓、淺色眼影塗滿就好。

給年輕癌友的建議：「把握光頭的時間！」

不過，怎樣才叫做擁抱自己？也許所謂的「自己」，是會隨著際遇改變的身分。謝采倪說最好的心態是：好好把握光頭的這段時間。

這話乍聽讓人疑惑，誰想珍惜自己光頭的時間？

「妳要當自己是一個會呼吸的『髮架』。以前我非常珍惜自己的寶貝頭髮，不敢亂做文章，但當妳光頭、必須戴假髮的時候，反而有很多選擇，妳是更自由的。可以趁機嘗試不同風格，去想像未來痊癒、長出頭髮後，妳想變什麼樣子。」

她興奮展示手機裡的照片：帥氣黑短髮三七分、浪漫的棕色波浪捲、俏麗的鮑伯頭……「妳看這張，配金色假髮才能這麼『ㄎㄧㄤ』。我的人生到現在還沒這麼ㄎ一ㄤ過。」或許從罹癌開始，謝采倪體認到每個當下，都是獨一無二的學習。

謝采倪運用黑色服飾、中性妝容，度過化療的短髮時期。(圖片來源：謝采倪提供）

「最近的龐克造型是我故意梳上去的。因為我的頭髮已經慢慢長到耳朵的長度了。」如今，謝采倪的病情已穩定下來，只要定期回診、吃口服化療藥，就能回歸正常生活。

27歲的女孩人生還很漫長。治療告一段落，未來在眼前仍不斷延展，像她的髮絲，一點一滴留長。

抗癌與美麗，兩者並非水火不容。她開玩笑說，生病後化妝技術反而變得更好。謝采倪憑藉一支眉筆、一頂假髮，梳畫心中千千結，找到對抗癌細胞的動力。

(中時電子報)