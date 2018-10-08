影》13分鐘進4球 世足新星姆巴佩超狂帽子戲法

2018年10月08日 18:18 中時電子報 李弘斌／綜合報導

法國小將姆巴佩在13分鐘內攻入4球，幫助PSG以5比0拿下開季9連勝。（路透）

在俄羅斯世足賽大放異彩的法國19歲小將姆巴配（Kylian Mbappe），8日繼續證明他的潛力無限，於法甲第9輪主場對里昂之戰的下半場，姆巴佩在13分鐘內攻入4球，以超狂的「帽子戲法」帶領巴黎聖日爾曼（PSG）以5比0大勝。

PSG此役開賽9分鐘就靠巴西球星內馬（Neymar）的12碼球先馳得點，法國國腳後衛金潘比（Presnel Kimpembe）卻在第32分鐘領到紅牌。不過上半場補時階段里昂的土薩特（Lucas Tousart）也從後方絆倒姆巴佩，領到第2張黃牌退場，形成半場結束雙方都剩10人比賽的罕見場面。

姆巴佩進球後，做出招牌的慶祝動作。（路透）

下半場里昂一度有機會扳平，不過PSG後衛提亞哥席爾瓦（Thiago Silva）及時解圍，第61分鐘起開始看姆巴佩表演，他在禁區內的一腳推射，先打中右側門柱在反彈打到左側門柱，神奇的「兩顆星」破門。

第66分鐘PSG後衛馬基紐斯（Marquinhos）在禁區右側突破橫傳，姆巴佩漂亮鏟射破門，3分鐘後他在快攻中接獲內馬的左路斜傳，單刀破門完成「帽子戲法」，最後於第74分鐘錦上添花，鎖定最終比分。

PSG拿下開季9連勝，姆巴佩本季攻入8球，與內馬一起在法甲射手榜領先。可怕的是，姆巴佩此前因紅牌遭禁賽3場，本季法甲出賽5場就攻入8球，表現只能用「狂」來形容。

(中時電子報)