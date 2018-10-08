2019金門馬拉松 10／31下午6時開放報名

邁入第12屆的「金門馬拉松」獲金酒、昇恆昌、遠航、王大夫一條根和天之桂貢糖等公、民營企業的大力支持。（李金生攝）

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邁入第12屆的「金門馬拉松」將於明年2月16、17日兩天在金門大學起跑，競賽組（全程馬拉松、半程馬拉松及11.2公里）限8000人、健康5公里休閒組限1萬1000人。10月31日下午18:00開放全球網路報名。

金門縣府教育處指出，金門馬拉松在推廣全民運動，並兼顧金門的觀光效益下，2019年活動特色及重點規畫如下：

（1）將休閒組安排於馬拉松前1天即2月16日登場，2月17日則舉辦全程及半程馬拉松、11.2公里組專業賽事，讓馬拉松嘉年華持續2天之久，也讓選手有更多時間欣賞金門美景。（2）：路跑組11.2公里競賽者，將與全馬組及半馬組一樣獲得瓷瓶裝大會主題酒1瓶及完賽大浴巾1條。（3）：中國田協&新浪體育評選“中國10佳馬拉松跑團”將於2019年擔任金門馬拉松最顏值吸睛配速員，協助跑者創佳績。（4）以金門特有生物鱟與水獺作為2019金門馬拉松全馬組及半馬組完賽獎牌設計。

同時，縣府為落實在地參加，特別提供1000個名額給金門籍縣民，10月21日（周日）上午09:00-13:00在縣立體育館帶身分證件於現場報名（可代報名，但限4名）。金門籍報名表及委託切結書可上〈中華民國路跑協會〉下載使用。

10/31日下午18:00則開放全球網路報名，若縣籍鄉親未能及時報名，也可在此段時間進入〈中華民國路跑協會〉網站報名。（金門籍報名受委託者需年滿18歲）。

2019的金門馬拉松嘉年華，除可與各國選手一起奔馳美麗賽道外，大會特別提供紀念酒、專業快速排汗賽衣，紀念浴巾，專屬完賽獎牌給競賽組跑者，另有金門特產麵線，風味餐、現場音樂表演節目及啦啦隊，讓大家滿載而歸。

另外，原有選手體重相等之金門高粱酒及其他摸彩、戰地特色、音效等活動仍將繼續舉辦。

(中時 )

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