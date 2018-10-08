新竹縣準公共化幼兒園見證儀式8日舉辦

2018年10月08日 18:36 中時 莊旻靜

新竹縣政府107年度準公共化幼兒園見證儀式8日上午在教務處會議室舉辦，縣內11家加入準公共化的幼兒園所業者出席，也反映相關心聲，希望國教署補助不應南北統一標準、加入準公共化非劣幣驅逐良幣，而是希望以穩定收托，並著重教學。

新竹縣政府祕書長蔡榮光、教育處長劉明超、幼教科長沈舒婷等人出席此場儀式，劉明超表示，當年幼托整合時，也有不少問題，業者有勇氣和期望加入，也期望透過11個園所，反映相關問題，「教育處會站在一起」，將所面臨到的難處包含涉及教師、學生權益，或是教學設備中央是否應補助加入準公共化的私幼等，將會反映給國教署知道。

有業者指出，先前學者指出，私幼加入準公共化是劣幣驅逐良幣中的劣幣，但事實並非如此，加入的業者多半期望透過穩定收托，加強教學品質，也有業者指出，目前常面臨到上學期招不滿、下學期爆滿的狀況，因此期望加入準公共化，減輕家長負擔，更願意送孩子上學，園所招生穩定，更能將重心放在教學上。

芮蒂幼兒園長陳惠蘭說，目前加入準公化的園所以南部居多，北部比例相當低，她認為物價、經營成本有所差異，中央應視區域調整，而非統一標準，讓北部願意加入準公共化的業者較少。另外，陳惠蘭也建議，政府應鬆綁5歲幼兒免學費。

另也有業者提出，目前招生面臨的狀況，有部分家長對於每月最高僅付4500元感到不可思議，希望縣府協助宣導，讓家長安心送托。教育處表示，家長將孩童送到加入準公共院的園所，一般家庭每人每月繳交最高4500元，第3人以上每人每月則是3500元，中、低收入戶家庭子女則免繳。

目前新竹縣符合加入準公共化資格的私立幼兒園所約5、60家，目前有11間加入，分別是私立佳德堡幼兒園、私立民生幼兒園、私立芮蒂幼兒園、私立親愛幼兒園、私立源興幼兒園、私立文華幼兒園、私立立人幼兒園、私立小王子幼兒園、私立康乃馨幼兒園、私立凱蒂幼兒園、私立新欣幼兒園。

(中時 )