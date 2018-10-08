人才西進 學者：目前無大流失 但放著不管恐變大危機

2018年10月08日 18:29 旺報 簡立欣

學者專家表示，台灣人才西進大陸，是因為大陸創造一個看起來有競爭力、有發展的環境，帶給台灣民眾願景，倒不是惠台政策本身吸引人才；台灣當前問題是沒有辦法有效地儲備和吸引人才，「目前人才流失是事實，但還不算嚴重，不過如果不處理就真的會變成大危機，不去大陸也會去香港、新加坡。」

草根影響力文教基金會8日公布問卷結果，與會來賓、實踐大學校長陳振貴認為，問卷結果跟目前了解的現象大致相差不遠，根據他的觀察，大陸對台免試招生降到學測均標之後，赴陸台生人數有增加，但沒有很多，所以大家也不用一窩蜂赴陸。

陳振貴說，台灣民眾覺得大陸大學普遍比台灣好，「其實只有他們的頂尖大學是這樣，台灣整體高教水準還是優於大陸。」他建議蔡政府給「打國際盃的頂大」更多資源，而且也有必要好好對國內民眾行銷國內的普通大學和技職校院；另外要想盡辦法提高大學畢業生的薪水，人民才有信心，「不然人家磁吸一下，我們學生就跑過去。」

台灣私立醫療院協會理事長朱益宏認為，醫療人才的養成有很高門檻、很強地域性、很長時間的學習，目前他不認為台灣醫護人才有往大陸發展的趨勢，但是很多台灣子弟去大陸讀醫療，這是事實。他呼籲台灣政府考量大陸海外醫療市場需求、大陸西部或偏遠地方醫院人員到外地受訓需求，兩方面都可以是台灣利基。

新光醫院行政副院長洪子仁指出，大陸對台政策不是「惠台」而是「惠中」，大陸畢竟是為了壯大自身實力而吸引人才；但另一方面大陸確實也有較大發展空間。台灣不要妄自菲薄，但也不要過度樂觀，必須有來有往，政府不能只把人才送出去，應該打造一個平台，把人才找到台灣來，不能只是南向。

兩岸政策協會秘書長王智盛表示，草根影響力的民調很有趣，是兩個概念的斷裂：8成台人對大陸惠台沒把握，但卻有5成願意去就業、4成願意去就學。其實大陸惠台政策也不是針對所有的人，而是特定人才，因此只要大陸要的人了解惠台政策就好。

他認為沒辦法阻止台灣民眾去大陸就學、就業，台灣的問題不在惠台措施，而在於沒有辦法儲備、吸引人才。中美貿易戰當中，大規模企想離開中國，政府要有配套措施，相信這是很重要轉折點和契機。

(旺報 )