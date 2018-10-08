原台南水道賞蝠祕境 期間限定開放參觀

國定古蹟原台南水道興建於1912年，全區範圍包含「水源地區」與「淨水池區」。（台南市政府文化局提供）

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國定古蹟原台南水道蝙蝠生態區期間限定開放參觀。（台南市政府文化局提供）

國定古蹟原台南水道淨水池修復後，已成為遊客的拍照打卡熱點，這裡除了有深厚的歷史人文資源外，還是台灣特有種葉鼻蝠的棲息地，10月13日起每日將限定開放民眾參觀。

台南市政府文化局表示，位於台南市山上區的原台南水道淨水池區坐擁豐富的生態環境，是動植物、昆蟲的絕佳棲息地，台灣葉鼻蝠在淨水池修復前即棲息在內，目前數量約有400餘隻；考量保育蝙蝠繁衍環境及自然生態，每年於蝙蝠生殖育幼期結束後，淨水池內部才對外開放。目前因蝙蝠繁殖期結束，將於10月13日起每日限定開放民眾參觀。

為維護參觀品質，每日將開放4梯次並進行人數總量管制，每人票價25元並送限量明信片，門票收入將做為蝙蝠保育及維護園區使用，相關規定及預約參觀申請資訊詳見文化局網站，愛好生態的民眾可透過線上預約系統申請參觀，以免現場向隅。

原台南水道興建於1912年，全區範圍包含「水源地區」與「淨水池區」。水源地區目前已規畫為山上花園水道博物館，預計明年正式營運。文化局也特別提醒來訪遊客，除蝙蝠生態區內部須購票外，園區介紹影片播放室、旅遊服務中心、園區建築物外觀等，開館時間均開放免費自由參觀。

(中時 )

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