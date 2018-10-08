台南》導演魏德聖重建熱蘭遮城 黃偉哲讚賞

民進黨台南市長參選人黃偉哲（右二）聽取名導演魏德聖（右三）對於重建熱蘭遮城園區的計畫。（黃偉哲團隊提供）

友善列印
中時

民進黨台南市長參選人黃偉哲8日在台南市正興街特有種商行，聽取名導演魏德聖對於重建熱蘭遮城園區的計畫。魏德聖表示，這個在台南後壁區烏樹林佔地118公頃的計畫，剛提出來時幾乎沒人敢相信，幸好在許多民間力量與台南市政府跨部門的支持下，如今已開始起步。

魏德聖認為，電影產業就像毛毛蟲，花費巨大時間吸食營養、破繭而出，但美麗的蝴蝶卻只能活7天，因此未來以大航海時代的台南為背景的電影「豐饒之城」三部曲，將會與熱蘭遮歷史文化園區充分結合，長期播放，讓該園區成為國際知名景點，吸引世界旅客走進台南。

根據園區的預期規畫，除了仿照安平古堡的軍事稜堡造型重建，也會有西拉雅、荷蘭風城鎮、漢人聚落與海盜村等4大主題；不同主題園區還可體驗不同的台灣在地美食與活動。園區也將仿照台江內海的概念，挖掘50公頃的人工湖泊，未來遊客可透過海陸等路線，了解大航海時代的台灣。

魏德聖表示，這不只是台南人的計畫，而是全台灣的國際級計畫，政府應該要好好利用，讓此一計畫吸引世界旅客走進台灣。園區預計花費135億元，其中85億由魏德聖的公司自籌，50億向銀行聯貸，將於2024年開幕，預計可創造1500個就業機會，也希望政府能給予更多支持，例如協助取得計畫用地。

黃偉哲認為，此一計畫與十鼓文化村類似，都是由市政府向台糖承租用地，再透過公開程序委託民間業者開發。如果市府未來與魏德聖簽約，他不論身處何處都會努力向中央爭取各種計畫支持，全力促成這個具有公益性與教育性的建設。

(中時 )

迎花博！台中新市政中心及廣場變… 高雄》陳其邁高雄隊成軍 潛水艇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。