台南》導演魏德聖重建熱蘭遮城 黃偉哲讚賞

2018年10月08日 19:03 中時 洪榮志

民進黨台南市長參選人黃偉哲8日在台南市正興街特有種商行，聽取名導演魏德聖對於重建熱蘭遮城園區的計畫。魏德聖表示，這個在台南後壁區烏樹林佔地118公頃的計畫，剛提出來時幾乎沒人敢相信，幸好在許多民間力量與台南市政府跨部門的支持下，如今已開始起步。

魏德聖認為，電影產業就像毛毛蟲，花費巨大時間吸食營養、破繭而出，但美麗的蝴蝶卻只能活7天，因此未來以大航海時代的台南為背景的電影「豐饒之城」三部曲，將會與熱蘭遮歷史文化園區充分結合，長期播放，讓該園區成為國際知名景點，吸引世界旅客走進台南。

根據園區的預期規畫，除了仿照安平古堡的軍事稜堡造型重建，也會有西拉雅、荷蘭風城鎮、漢人聚落與海盜村等4大主題；不同主題園區還可體驗不同的台灣在地美食與活動。園區也將仿照台江內海的概念，挖掘50公頃的人工湖泊，未來遊客可透過海陸等路線，了解大航海時代的台灣。

魏德聖表示，這不只是台南人的計畫，而是全台灣的國際級計畫，政府應該要好好利用，讓此一計畫吸引世界旅客走進台灣。園區預計花費135億元，其中85億由魏德聖的公司自籌，50億向銀行聯貸，將於2024年開幕，預計可創造1500個就業機會，也希望政府能給予更多支持，例如協助取得計畫用地。

黃偉哲認為，此一計畫與十鼓文化村類似，都是由市政府向台糖承租用地，再透過公開程序委託民間業者開發。如果市府未來與魏德聖簽約，他不論身處何處都會努力向中央爭取各種計畫支持，全力促成這個具有公益性與教育性的建設。

(中時 )