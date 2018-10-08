北市警局技正再次酒駕肇事 記一大過調職

郭蓬生（右二）8日凌晨3點多再度涉嫌酒駕自撞石墩被查獲，以公共危險罪移送法辦。（本報資料照片）

友善列印
中時

台北市警局鑑識中心技正郭蓬生，涉嫌在台南市安平區酒駕肇事撞上路旁石墩，北市警局獲報後，８日上午展開檢討，決議將郭蓬生處以一大過處分，調離鑑識中心，並報請警政署調整服務地區，市警局強調，將等本案偵審確定後，從嚴追究相關人員考核監督責任。

台北市警局表示，市警局鑑識中心技正郭蓬生，涉嫌在107年10月8日3時47分勤餘時間，駕駛自小客車，在臺南市安平區育平、慶平路口，自撞路旁石墩，發生交通事故。經酒精吐氣測試酒測值0.16mg/l，涉刑法第185之3條酒後駕車公共危險罪嫌，由臺南市政府警察局第四分局偵訊後，移送地檢署偵辦。

市警局指出，郭員前於臺南市政府警察局任內，曾因酒駕涉公共危險罪，於106年4月10日調至台北市警局鑑識中心服務，列管輔導迄今，仍不思改進，再次酒後駕車肇事，嚴重影響警譽。

市警局長陳嘉昌隨於８日晨報中痛心檢討，除嚴厲要求各單位主管落實「防制員警酒後駕車」作為，對於有飲酒習慣人員嚴加管考外，並將郭員依違反「警察人員駕車安全考核實施要點」相關規定，加重予以記一大過處分，先行調離鑑識中心靜候調查，並請警政署調整服務地區，另俟偵審確定後，從嚴追究相關人員考核監督責任。

市警局強調，將持續秉持勤教嚴管、勿枉勿縱之決心，落實防制員警酒後駕車，並要求各級幹部加強宣導酒後駕車相關懲處暨權益損失情形，使同仁知所警惕，避免酒駕行為再次發生。

(中時 )

台塑回扣案外案 北檢今第4波調查…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。