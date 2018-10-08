北市警局技正再次酒駕肇事 記一大過調職

2018年10月08日 18:51 中時 謝明俊

台北市警局鑑識中心技正郭蓬生，涉嫌在台南市安平區酒駕肇事撞上路旁石墩，北市警局獲報後，８日上午展開檢討，決議將郭蓬生處以一大過處分，調離鑑識中心，並報請警政署調整服務地區，市警局強調，將等本案偵審確定後，從嚴追究相關人員考核監督責任。

台北市警局表示，市警局鑑識中心技正郭蓬生，涉嫌在107年10月8日3時47分勤餘時間，駕駛自小客車，在臺南市安平區育平、慶平路口，自撞路旁石墩，發生交通事故。經酒精吐氣測試酒測值0.16mg/l，涉刑法第185之3條酒後駕車公共危險罪嫌，由臺南市政府警察局第四分局偵訊後，移送地檢署偵辦。

市警局指出，郭員前於臺南市政府警察局任內，曾因酒駕涉公共危險罪，於106年4月10日調至台北市警局鑑識中心服務，列管輔導迄今，仍不思改進，再次酒後駕車肇事，嚴重影響警譽。

市警局長陳嘉昌隨於８日晨報中痛心檢討，除嚴厲要求各單位主管落實「防制員警酒後駕車」作為，對於有飲酒習慣人員嚴加管考外，並將郭員依違反「警察人員駕車安全考核實施要點」相關規定，加重予以記一大過處分，先行調離鑑識中心靜候調查，並請警政署調整服務地區，另俟偵審確定後，從嚴追究相關人員考核監督責任。

市警局強調，將持續秉持勤教嚴管、勿枉勿縱之決心，落實防制員警酒後駕車，並要求各級幹部加強宣導酒後駕車相關懲處暨權益損失情形，使同仁知所警惕，避免酒駕行為再次發生。

(中時 )