高雄》陳其邁高雄隊成軍 潛水艇浮出水面變身航空母艦迎戰韓國瑜

民進黨高雄市長參選人陳其邁公布「高雄隊Team高雄」總幹事群，10位黨籍區域及不分區立委都是總幹事。（李義攝）

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民進黨高雄市長參選人陳其邁公布「高雄隊Team高雄」總幹事群，10位黨籍區域及不分區立委都是總幹事。（李義攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁8日在衛武營藝術文化中心公布「高雄隊Team高雄」總幹事群，10位黨籍區域及不分區立委都是總幹事。領航的總幹事召集人的劉世芳形容軍容是「潛水艇要浮出水面，看看像不像航空母艦」。

總統府祕書長陳菊日前下達軍團集結令後，分屬黨內不同派系的高雄市籍區域及不分區10立委動員集結，組成陳其邁競選辦公室總幹事群，8日在衛武營藝術文化中心公園綠蔭下一字 排開，可謂軍容壯盛。

10立委輪流細數綠色執政政績後，陳其邁也發表談話，並邀所有市民都當高雄隊成員，捍衛城市光榮，延續綠色執政，推動城市轉型。

陳其邁表示，14日會舉辦競選辦公室成立的造勢大會，會邀請蔡英文總統等人來參加。感謝立委兄弟姊妹相挺，笑稱劉世芳是「咱的教官」，未來選戰也會遵循總幹事群的決議安排進行。

總督導管碧玲與總幹事召集人的劉世芳就定位後，已分別就文宣與組織下達軍令，劉世芳說，不論是活動組、文宣組與組織部對外口徑一致，各區大大小小的後援會仍不斷成立中，從百工百業到各基層。

文宣的第一道軍令就是「高雄隊Team（挺）高雄」，接著第二作法就是立委群都會陸續上節目，全面為高雄執政價值與政績進行辯護，不能再放任「做得流汗卻被嫌的流?」

劉世芳強調，原本早就要公布競選團隊，但遇到八月水災而延後，過去是「潛水艇式選舉」，現在潛水艇要浮出水面了，「看看像不像航空母艦？」。管碧玲也說，過去是鴨子划水。許智傑則說這場選舉是「有信心，要小心，繼續拚」

劉世芳說，陳其邁個人條件特質就很優秀，是很強的候選人，未來，每周都會進行總幹事群會議進行選戰策略的微調。

總幹事群分別是第1選區邱議瑩、第2選區邱志偉、第3選區劉世芳、第4選區林岱樺、第5選區管碧玲、第6選區李昆澤、第7選區趙天麟、第8選區許智傑、第9選區賴瑞隆及不分區鍾孔炤。

(中時 )

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