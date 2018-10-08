高雄》北漂青年多少人？ 韓國瑜：邱俊憲在打代理市長許立明的臉嗎？

2018年10月08日 19:04 中時 李義

高雄市有多少北漂年輕人？高雄市代理市長許立明日前說在1萬人以內，市議員邱俊憲說約7萬人，國民黨高雄市長候選人韓國瑜表示，根據內政部的統計，截至去年底為止，在高雄市出生，戶籍卻在台北、新北、桃園、台中、台南、新竹市以及新竹縣的人口數高達41萬人，高雄市的北漂年輕人估計在30萬到50萬人之間，一點都不誇張。

根據內政部統計，20年來，高雄市的人口是從1998年的268萬9374人成長至2017年的277萬6912人，增加了8萬7538人，然而，同時期，桃園市增加53萬7033人，新北市增加52萬7065人，台中市增加40萬1703人。

對於高雄市近20年來的人口增加幅度遠遠落後桃園、新北、台中市，韓國瑜表示，最主要的原因是高雄市的經濟發展陷入停頓，年輕人在踏出校門以後，他們只能選擇離鄉背井北上找生活。

以往高雄市是個移民城市，台南、屏東、澎湖的年輕人紛紛移居高雄「打天下」，韓國瑜表示，自從民進黨在高雄執政以後，高雄市政府的領導人不再帶領所有市民拚經濟，而是努力拚政治，當一個市政府裡面充滿了沒有專業治理城市的「選舉團隊」，高雄市的經濟發展當然持續走下坡。

為了外出謀求生路，韓國瑜舉例，原本是台南人搬來高雄，然而，自從南科台南園區成立以後，20年來有多少高雄市的年輕人搬到台南？根據內政部的統計，截至去年底為止，在高雄市出生，戶籍卻在台南市的人口數竟然有11萬4千多人，再加上其他落籍台北、新北、桃園、台中以及新竹縣市的高雄人，人數總計有41萬人。

韓國瑜表示，已經有41萬高雄人把戶籍遷到外縣市，另外，還有很多買不起房子、戶籍只能繼續留在高雄市的年輕人，根據統計，從2012年到2017年，高雄市25歲到44歲的年輕人便減少了8萬2千多人，20年來北漂的年輕人估計在30萬到50萬之間，絕對是一個很合理的數字。

韓國瑜指出，許立明前幾天才說高雄市的北漂年輕人在1萬人以內，邱俊憲今天說約7萬人，他已經搞不清楚邱俊憲是在打許立明的臉，還是打他的臉？韓國瑜強調，不管北漂青年有多少人，他還是會持續呼籲北漂的年輕人返鄉投票，希望他們不要放棄手中可以改變翻轉高雄的投票權力。

(中時 )