管中閔來嘉談經濟 有人促選總統

2018年10月08日 19:01 中時 廖素慧

嘉義市議長蕭淑麗送大管中閔（右）象徵民主聖地的噴水圓環照片。（廖素慧攝）

台大校長管中閔演講。（廖素慧攝）

聽講者踴躍，有青年團舉挺管海報。（廖素慧攝）

當選台大校長卻無法上任的管中閔8日到嘉義市議會演講，有人喊「選總統」，但管中閔低調迴避有關選舉及政治的敏感提問，強調他的主題是談大學自治，並探討台大未來的前景及台灣當前的經濟困境。

嘉義市長選戰白熱化之際，藍、綠陣營都對管中閔來嘉義市談大學自治頗感不以為然，甚至認為有政治考量、選舉操作，但邀請他來的議長蕭淑麗、管中閔本人都重申是關心大學自治及台灣面臨的經濟處境。

管中閔說，嘉義市議會是地方自治機構，且是民主聖地，有機會來談大學自治感覺很好，現場民眾的熱情，令他很感動、意外，希望嘉義鄉親像當初支持民主運動一樣支持大學自治，若議會再邀請他來演講，他會再來。

蕭淑麗表示，嘉義市議會跨黨派的議員連署支持她「籲請中央遵守憲法及大學法的大學自主與學術自由」的臨時動議案，成為全台第1個通過支持大學自主的議會，請他來演講更了解台灣經濟問題，也利於她規畫地方經濟政策。

現場有青年團高舉「挺管」海報、獻花，有人提問管中閔要不要選總統？但管未回應，重申是來談大學自治，還有人問他知道拔管幕後黑手是誰嗎？管笑答「我也想知道。」現場約400餘人參加。

(中時 )