扼止范冰冰第二 陸國家稅務局喊話影視界年底前主動補繳稅 否則....

2018年10月08日 19:37 旺報 周怡德

為扼止大陸影視行業天價片酬歪風、陰陽合同、偷逃稅的等問題，避免出現范冰冰第二，大陸國家稅務總局8日公布，從2018年10月10日起，各地稅務機關將通知地區影視製作公司、經紀公司、演藝公司、明星工作室等影視行業企業和高收入影視從業人員，根據稅收徵管法及其實施細則相關規定，對2016年以來的申報納稅情況進行「自查自糾」。對在2018年12月底前認真「自查自糾」、「主動補繳稅款」的，免予行政處罰，不予罰款。

共分三階段給予納稅人適時的提醒警告:自2019年1月至2月底，稅務機關根據納稅人自查自糾等情況，有針對性地督促且提醒相關納稅人進一步自我糾正。對經提醒自我糾正的納稅人，可依法從輕、減輕行政處罰；對違法情節輕微的，可免予行政處罰。

2019年3月至6月底，稅務機關結合自查自糾、督促糾正等情況，對個別拒不糾正的影視行業企業及從業人員開展重點檢查，並依法處理。

2019年7月底前，對在規範影視行業稅收秩序工作中，發現的問題，要舉一反三，建立健全規範影視行業稅收管理長效機制。在規範影視行業稅收秩序工作中，對發現稅務機關和稅務人員違法違紀問題，以及出現大範圍偷逃稅行為且未依法履職的，要依規依紀嚴重查處。

公告還指出,影視企業和影視行業從業人員除了應當依法如實申報並繳納稅款。影視行業納稅人得按照實際業務如實開具增值稅發票,不得填開或讓他人為自己開具與實際交易內容不符的發票,不得將不符合規定的發票作為所得稅稅前扣除憑證。影視行業納稅人享受稅收優惠政策不符合相關規定的,稅務機關將依法追繳已享受的減免稅款,並按照稅收徵管法等有關規定處理。

各級稅務機關同步得加強對影視行業的稅源管理。建立健全各地稅務機關與宣傳、文化、市場監督、廣電等部門的協作機制,及時掌握影視企業和影視行業從業人員經營活動、收入、納稅等信息。幫助和督促影視行業納稅人健全財務制度、設置賬簿,依法確定影視行業納稅人稅款徵收方式。加強對影視企業和影視行業從業人員的稅收風險分類管理,對中低風險和高風險納稅人分別採取風險提醒、稅務稽查等措施,對存在稅收違法行為的依法進行處理,並按規定列入稅收「黑名單」,推送相關部門開展聯合懲戒。

(旺報 )