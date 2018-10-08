台中市》中電北送不同調？藍營：沒有不同調、只有大共識

2018年10月08日 19:07 中時 盧金足 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕團隊發言人吳皇昇（左二）8日強調，侯友宜說法跟盧秀燕的訴求完全吻合，「沒有不同調，只有大共識！」（盧金足攝）

國民黨台中巿長參選人盧秀燕8日要求中央不要「中電北送」，台中市長林佳龍競選總部發言人陳世凱表示，國民黨新北市長參選人侯友宜受訪時稱，「新北市完全沒有中電北送的議題」，侯友宜說法打臉盧秀燕，目前台中巿「中電中用」，盧提不要「中電北送」是騙票話術。對此，盧秀燕團隊發言人吳皇昇強調，侯友宜已說明中電北送是因為竹科用電的畫分，是「中央能源政策」的方向，沒有不同調的問題，「新北市在整個能源多開發性是扮演更積極的角色。」

陳世凱指出，過去的確有中電北送，中火生煤使用量、發電量最高是2014年，中火火力全開，燒了1839萬噸煤，發電達449.91億度電，也是近年來中電北送的高峰，「國民黨執政的時候不斷蓋電廠，現在當了在野黨，卻反過來質疑能源政策」。

陳世凱強調，林佳龍上任後，大砍500萬公噸生煤許可量，率先通過相關條例，中火燃煤和發電量都已經減量，預估今年發電量只剩下395.2億度電，但中彰投三縣市用電需求反因工商發展，提高到433.9億度電，中火發電量連中部三縣市都不夠用，代表中火早就沒有超額發電北送問題，「中電中用」今年已經達到。

他抨擊盧秀燕為了選舉，操作空汙議題，領銜提出的「反空汙公投」，不但出現大量偽造死人連署，公投題目也是「減電不減煤」，現又炒作「中電北送」假議題，提不出反空汙具體作法，只會喊「巿長換人、空氣換新」口號，證實反空汙是假，為選舉騙票才是真。

對此，吳皇昇強調，侯友宜的說法跟盧秀燕的訴求完全吻合，正好確認了台中面臨中電超額北送的問題，關鍵就是中央的錯誤政策，這當然不會是北部的問題，「沒有不同調，只有大共識！」

吳皇昇表示，該空汙議題點出台中在蔡英文總統錯誤的能源政策下，陷入中火被迫超額發電北送的「台中困境」，也就是讓台中人在缺電和燃煤當中痛苦的二選一。

「請綠營不要錯誤解讀，藉機作文章！」吳皇昇反擊，這種混淆視聽的手法，無助於人民反對空汙的訴求和對未來的期待。

盧秀燕表示，深澳燃煤電廠因為民意的壓力讓執政者政策急轉彎，代表政府仍然害怕人民的力量，「這是正視執政問題的機會」，既然深澳燃煤可以急轉彎停建，中火也該停止超額發電北送，要求中央深刻反省錯誤，全面檢討能源政策，中部居民應受到平等的對待。

(中時 )