英超》接曼聯兵符？席丹表示沒興趣

2018年10月08日 18:52 中時電子報 李弘斌／綜合報導

英超曼聯教頭穆里尼歐（Jose Mourinho）因為開季戰績不佳，帥位岌岌可危，外界傳出前世界足球先生、今年5月才辭去皇家馬德里教頭的席丹（Zinedine Zidane）可能是接替人選，經紀人卻表示席丹「沒有興趣」。

「我不認為他會去英格蘭執教，」席丹經紀人米利亞修（Alain Migliaccio）表示，「那裡不是他的風格，我和他討論過了，老實說完全沒有興趣。」

席丹今年5月帶領皇馬完成歐冠3連霸後，出乎意料的宣布辭職，但也透露未來繼續執教的可能性。被問到席丹未來有無興趣執教前東家、義甲豪門尤文圖斯？經紀人則說「有可能」。

「不過必須是一個有熱情的漂亮計畫，才能讓他動心，不一定要是歐洲的頂尖球隊。」米利亞修補充說：「他才選擇好好休息1年，並不急著復出。」

曼聯在英超開季前7輪吞下3敗，英國《每日鏡報》爆料，不論第8輪對紐卡索聯隊的戰果如何，穆里尼歐都會下台一鞠躬。結果開賽10分鐘就丟兩球的曼聯，最終以3比2逆轉勝出，但外界質疑沒少，曼聯排名則回升至第8名。

對於穆帥的帥位，曼聯高層強調沒有問題，內部人士也透露對於要用席丹取代穆里尼歐的報導，完全是「空穴來風」。

(中時電子報)